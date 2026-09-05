Congo-Brazzaville: Académie militaire Marien Ngouabi - L'année scolaire 2025-2026 se clôture avec succès

La cérémonie de baptême et de triomphe marquant à la fois la sortie de la trentième promotion et le passage en deuxième année de la trente et unième a été présidée par le ministre de la Défense nationale, Raymond Zéphirin Mboulou, le 4 septembre.

Au total, 67 élèves-officiers d'active répartis entre le peloton spécial et le peloton interarmes ont suivi une formation de deux ans à l'Académie militaire Marien-Ngouabi. Les enseignements de ce stage ont porté, entre autres, sur un exercice de nomadisation au cours duquel les capacités des élèves-officiers d'active à évoluer en autonomie dans un environnement inconnu ont été évaluées, le cours de formation rationnelle et accélérée en conduite à l'issue duquel la majorité des élèves-officiers d'active a obtenu le brevet de conduite des véhicules militaire de liaison, une campagne de tir ayant permis aux élèves-officiers d'active de mettre en oeuvre les armes d'appui et de précision en dotation au sein d'une compagnie d'infanterie congolaise, un module de combat en zone urbaine et autres discipline militaires.

Cette promotion cède la place à la trente et unième qui comprend 77 élèves-officiers, répartis à l'instar de leurs anciens, en deux pelotons, issus de sept pays, à savoir : le Cameroun, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Togo et le Congo.

Dans le cadre de l'observation des rites et traditions militaires, cette cérémonie a été marquée par le port des alphas dorés des élèves-officiers d'active de la trentième promotion par les élèves de la trente et unième promotion, la remise du sabre et de l'étendard de l'Académie militaire Marien-Ngouabi au président de la trentième promotion, respectivement par le président de la promotion sortante et le commandant de l'école.

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Enfin, pour le commandant de l'Académie militaire Marien-Ngouabi, le colonel Bienvenu Désiré Moundélé-Ngollo, « l'instruction militaire reçue ici devra désormais être mise au service de vos patries». Vos nations attendent de vous voir à l'oeuvre. Soyez dignes de cette attente et demeurez fidèles aux enseignements de l'académie. « A présent, à tous ceux de la promotion générale de brigade Joseph Niombella Mamboula. Dans quelques instants vous serez des jeunes officiers. Souvenez-vous que l'académie vous a formés pour être des soldats en or, c'est-à-dire, opérationnels et républicains », a-t-il souligné.

Et d'ajouter : « A vous maintenant, élèves-officiers d'active de la promotion général de brigade Claude Emmanuel Eta Onka, qui franchissez aujourd'hui le seuil de votre deuxième année de formation. Vous avez déjà surmonté les épreuves de l'accoutumance, du stage commando et du raid d'endurance. L'année qui s'ouvre devant vous sera plus exigeante encore, elle vous conduira vers les responsabilités de chefs de section. Votre réussite ne dépendra pas seulement de vos notes, mais aussi de votre discipline, de votre esprit d'équipe et votre fidélité aux valeurs de l'académie ».

Notons que cette cérémonie a été clôturée par un défilé militaire. Beaucoup de participants ont donné un cachet particulier à l'événement. Le haut commandement militaire, les attachés de défense accrédités en République du Congo ont pris part à cette cérémonie.