Congo-Brazzaville: Crise à la Fécohand - La Dynamique demande l'arbitrage du Premier ministre

La reconnaissance de la légitimité de actuel Comité exécutif de la Fédération congolaise de handball (Fécohand) par le ministre des Sports a suscité la réaction de la Dynamique le Réveil du handball congolais à telle enseigne qu'elle en appelle désormais à l'intervention du Premier ministre, chef de gouvernement.

Dans une déclaration rendu publique le 4 septembre à Brazzaville, les dirigeants des clubs et équipes affiliés à la Dynamique le Reveil du handball congolais ont qualifié la démarche du ministre préjudiciable à l'apaisement de la crise.

« Au lieu de favoriser le dialogue, la concertation et la recherche d'une solution durable, nous constatons avec regret la persistance d'une position consistant à soutenir un comité exécutif fédéral issu d'une assemble générale dont la régularité est contestée et l'annulation a été prononcée par la Chambre de conciliation d'arbitrage du sport », souligne la déclaration.

Face à la persistance de cette crise et dans l'intérêt supérieur du handball congolais, ils sollicitent l'intervention du premier ministre, chef du gouvernement conformément aux orientations et instructions du président de la République telles que rapportées dans le compte rendu du Conseil des ministres du 18juin 2026.

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Selon eux, cette intervention devrait permettre de favoriser un règlement définitif, consensuel conforme des textes en vigueur de la crise qui secoue la Fécohand « Nous souhaitons que cette intervention permette de restaurer la confiance entre les différents composants du handball congolais, de garantir le respect des textes, de gouvernance sportive et de créer les conditions d'un nouveau départ pour la discipline », ont-ils indiqué.

La Dynamique a réaffirmé par ailleurs son attachement indéfectible au dialogue, à la légalité, à l'ethnique sportive, à la transparence, à l'impartialité, à la paix et à l'unité de la famille du handball congolais. « Notre démarche n'a qu'un seul objectif : préserver l'avenir du handball congolais et contribuer à la mise en place d'une gouvernance légitime, transparente et respectueuse des textes », ont-ils commenté. La Dynamique se dit disposée à participer à toute démarche de médiation, de concertation ou de dialogue visant à mettre définitivement un terme à la crise qui secoue la Fecohand.

« Toutefois cette démarche ne pourra être définitivement constructive si elle repose sur le respect des textes et règlements en vigueur, le respect des décisions des organes compétents, la transparence de l'impartialité du processus, l'écoute de l'ensemble des composants de la famille du handball congolais et la recherche d'une solution consensuelle durable et conforme à la légalité », ont-ils indiqué, précisant que leur refus de se soumettre au Comité exécutif de la Fécohand ne constitue ni d'un acte d'indiscipline ni de rébellion mais de responsabilité.