Congo-Brazzaville: Vie des partis - Des républicains réformateurs se rassemblent autour de Juste Désiré Mondelé

Plus d'une soixantaine des responsables associatifs, des élus locaux, des commerçants, des acteurs économiques et sociaux, des étudiants, des personnalités politiques, des hommes d'églises ont signé le 4 septembre, au palais des congrès de Brazzaville, la charte d'unification et de fondation du Rassemblement des républicains réformateurs (3R) qui sera présidé par Juste Désiré Mondelé.

Les signataires de cette charte considèrent Juste Désiré Mondelé comme une figure politique autour de laquelle, ils peuvent structurer et développer une dynamique politique commune, notamment dans la défense et la promotion des idéaux républicains et de la vision portée par le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso.

Le nouveau parti (3R) dont l'ancien secrétaire général du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR) de créer les conditions propices à la convocation urgente du congrès constitutif, est fondé sur des principes précis. Il s'agit notamment de la liberté ; l'égalité ; l'innovation ; la justice sociale ; la solidarité nationale ; la responsabilité individuelle et collective ; la démocratie ; l'État de droit ; la méritocratie ; l'économie productive ; la bonne gouvernance ; la protection des libertés fondamentales ; la paix et l'unité nationale ; la défense de l'intérêt général.

Réceptionnant la charte d'unification et de fondation du 3R, Juste Désiré Mondelé a salué cette mobilisation derrière les idéaux du président Denis Sassou N'Guesso, tout en insistant sur le caractère collectif de l'aventure.

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« Vous avez posé les fondamentaux, les bases, le socle d'un mouvement politique, mais un mouvement populaire. Un mouvement qui ne sera pas créé par un homme, pas par celui qui vous parle, un mouvement qui est créé à travers cette charte. Alors, ensemble nous allons apporter une nouvelle pierre, un roc solide, dur, qui va s'accrocher à d'autres pierres pour faire la digue qui continuera à soutenir, à propulser et à accompagner l'action politique du président de la République », a-t-il rappelé.

Il a également remercié les membres du futur parti dont la plupart feront leurs premiers pas en politique. Juste Désiré Mondelé les a ainsi rassurés qu'ils venaient d'emprunter le chemin de l'unité, de la fraternité et de la solidarité qu'ils vont poursuivre ensemble.

« Ce chemin, nous allons l'emprunter ensemble. C'est un chemin politique, c'est un chemin de combat. La politique est un combat d'idées que nous allons mener ensemble pour le progrès et l'exaltation de la République. C'est votre mouvement politique à vous, pas un mouvement politique d'un leader. Alors, sans peur, sans crainte, avec la foi, dans la joie, dans la solidarité, dans l'unité, nous allons avancer vers cette marche, nous allons avancer », a-t-il conclu, prenant acte de l'engagement des signataires de cette charte.

Notons que dans la perspective de l'organisation du congrès constitutif du 3R, une quête a été lancée au cours de l'assemblée générale extraordinaire des Associations des amis de Juste Désiré Mondelé.