Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - Le projet « Po na Kelasi » lance une opération de collecte des kits

Prévue du 5 au 26 septembre, la grande campagne de collecte des kits scolaires et denrées alimentaires organisée dans le cadre du projet « Po na Kelasi » vise, entre autres, à prendre en charge des couches les plus défavorables.

A travers le lancement de cette campagne scolaire, la coordonnatrice de ce projet social axé sur le soutien à l'éducation, Gracia Vérita Diatoulou, veut envoyer un message clair. « Notre message est un cri d'espoir et de responsabilité : l'éducation est la plus belle des richesses, et aucun enfant ne devrait en être privé. Avec Po na Kelasi, nous affirmons que chaque citoyen peut devenir bâtisseur d'avenir. Offrir un cahier, un repas ou un vêtement, c'est bien plus qu'un don matériel : c'est un acte de foi en l'avenir de notre jeunesse », lance-t-elle.

Selon elle, ce message est inspiré du discours d'investiture du président de la République qui stipule qu' « on ne peut pas prétendre assumer et gérer la cité demain sans préparer et disposer du savoir, de l'expertise et de l'expérience qu'exigent la concurrence et la compétitivité. »

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« Ainsi, Po na Kelasi et l'État parlent d'une seule voix : celle de la solidarité et de la responsabilité collective. Ensemble, citoyens et institutions, nous bâtissons un avenir où chaque enfant du Congo a accès au savoir, à la dignité et à la compétitivité. Pour l'école, pour l'avenir, faîtes un geste de solidarité », a invité la coordonnatrice du projet Po na Kelasi, Gracia Vérita Diatoulou, dont le siège se trouve au quartier Moussosso, dans le 8e arrondissement de Brazaville, Madibou.