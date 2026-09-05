Tunisie/Mali: CA-Djoliba - Le match ne sera pas diffusé sur la télévision tunisienne, voici pourquoi

La Télévision tunisienne a annoncé, samedi 05 septembre 2026, qu'elle ne retransmettra pas le match opposant le Club Africain au Djoliba du Mali, le club ayant choisi de diffuser la rencontre exclusivement sur sa plateforme numérique. La télévision publique affirme toutefois rester disponible pour assurer la retransmission en cas de changement de position du Club Africain.

Dans un communiqué explicatif, la Télévision tunisienne indique avoir pris contact avec l'ensemble des clubs tunisiens engagés dans les différentes compétitions africaines, dans le cadre de ses efforts visant à permettre au public sportif tunisien de suivre leurs participations.

Selon la même source, les différents clubs concernés ont répondu favorablement à sa demande de retransmission de leurs rencontres. Le Club Africain a, en revanche, opté pour une diffusion exclusive de son match sur sa plateforme numérique et n'a pas donné suite à la demande de la Télévision tunisienne concernant la retransmission de la rencontre.

La Télévision tunisienne dit regretter de ne pas être parvenue à un accord avec le club permettant d'assurer la diffusion du match, tout en soulignant qu'elle respecte pleinement la décision du Club Africain et ses choix en matière de retransmission de ses rencontres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle réaffirme, par ailleurs, sa pleine disponibilité pour diffuser le match, dans l'éventualité où le Club Africain reviendrait sur sa décision et exprimerait le souhait de permettre à la télévision publique d'en assurer la retransmission au profit du public sportif tunisien.

Le Club Africain doit affronter ce samedi le Djoliba du Mali au stade Hamadi-Agrebi de Radès, à partir de 19h00, dans le cadre du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. La rencontre est annoncée comme étant diffusée exclusivement sur la plateforme numérique du club.