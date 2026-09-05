Afrique: Coupe de la Confédération - Le CS Sfaxien s'incline face à Shooting Stars

5 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le CS Sfaxien a concédé une courte défaite face aux Nigérians de Shooting Stars (0-1), en match comptant pour le premier tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération de football, disputé samedi à Ibadan, au Nigeria.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Lucky Emmanuel à la 26e minute.

Les Sfaxiens seront dans l'obligation de réagir, au match retour prévu la semaine prochaine au stade Mhiri, pour espérer assurer leur qualification au deuxième tour.

L'autre représentant tunisien dans cette compétition, l'ES Zarzis, s'est imposé, vendredi, face à la formation sénégalaise de Diambars FC (3-1), en match disputé au stade Mhiri de Sfax.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.