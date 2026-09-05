Afrique: Coupe de la Confédération - Le CS Sfaxien s'incline face à Shooting Stars

Le CS Sfaxien a concédé une courte défaite face aux Nigérians de Shooting Stars (0-1), en match comptant pour le premier tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération de football, disputé samedi à Ibadan, au Nigeria.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Lucky Emmanuel à la 26e minute.

Les Sfaxiens seront dans l'obligation de réagir, au match retour prévu la semaine prochaine au stade Mhiri, pour espérer assurer leur qualification au deuxième tour.

L'autre représentant tunisien dans cette compétition, l'ES Zarzis, s'est imposé, vendredi, face à la formation sénégalaise de Diambars FC (3-1), en match disputé au stade Mhiri de Sfax.