Tunisie: Pénurie d'eau conditionnée - 12 gouvernorats toujours confrontés à des perturbations

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé, ce samedi, la poursuite du programme exceptionnel de distribution intensive d'eau conditionnée dans les prochains jours, notamment dans les 12 gouvernorats qui connaissent encore des perturbations d'approvisionnement.

Ce dispositif, lancé la semaine dernière dans le Grand Tunis, sera maintenu en priorité dans les régions où la demande demeure élevée, a indiqué le directeur de l'Observatoire national de l'approvisionnement et des prix au ministère du Commerce, Ramzi Trabelsi, dans une déclaration à la radio privée Diwan FM.

Selon le responsable, 12 des 24 gouvernorats du pays connaissent actuellement des difficultés d'approvisionnement, alors que la situation reste normale dans les autres régions.

Parmi les zones concernées figurent plusieurs gouvernorats côtiers, notamment Mahdia, Sousse, Monastir, Nabeul et Médenine, où la demande en eau conditionnée a fortement augmenté. Dans le Nord-Ouest, Jendouba est également concernée, ainsi que Béja, dans une moindre mesure.

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Une distribution élargie

Le ministère entend également améliorer la répartition des quantités disponibles entre les grossistes, les grandes surfaces et les moyennes surfaces commerciales. L'objectif est d'élargir le réseau des distributeurs afin de desservir davantage de zones.

Ramzi Trabelsi a précisé que le ministère intervient en coordination avec les autorités centrales et régionales afin de renforcer l'offre et a demandé aux unités de conditionnement de fonctionner à leur capacité maximale.

Dans le Grand Tunis, qui regroupe les gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba et Ben Arous, 9 millions de litres ont été injectés en quatre jours la semaine dernière dans les grandes et moyennes surfaces commerciales.

Le stockage encadré par la loi

Concernant les opérations de lutte contre la spéculation, le responsable a précisé que le stockage de l'eau conditionnée reste autorisé lorsqu'il est effectué dans le respect du cadre légal.

Il a indiqué que plus de la moitié des infractions relevées en août par les services du contrôle économique dans le secteur de l'eau conditionnée concernaient des pratiques spéculatives et des dépassements de prix.

Les entrepôts clandestins opérant sans déclaration font, pour leur part, l'objet d'un suivi par les différentes unités de contrôle, notamment les services de sécurité et ceux du ministère du Commerce.

Le but de ces opérations est de lutter contre le stockage anarchique et les transactions commerciales suspectes en dehors du cadre légal, a expliqué Ramzi Trabelsi. Le ministère encourage ainsi le stockage d'eau conditionnée, à condition qu'il soit effectué conformément à la réglementation en vigueur.

Une consommation en forte hausse durant l'été

La Tunisie connaît depuis le début de l'été une crise d'approvisionnement en eau conditionnée, attribuée principalement à l'épuisement d'un stock régulateur estimé à 70 millions de litres.

Les autorités et les professionnels du secteur ont notamment invoqué la forte progression de la demande liée aux vagues de chaleur exceptionnelles de juillet et août, les interruptions répétées de l'approvisionnement en eau potable ainsi que les arrêts temporaires de production dans certaines unités de conditionnement à la suite de coupures d'électricité.

Le pays compte 31 unités de conditionnement d'eau, avec une capacité de production dépassant 520.000 bouteilles par heure.

La période allant de juin à septembre concentre près de 40 % de la consommation annuelle d'eau conditionnée, avec une consommation quotidienne estimée à environ 10 millions de litres, contre près de 7 millions de litres durant le reste de l'année.