Tunisie: Le SNJT appelle à la libération du journaliste Mohamed Yousfi

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a appelé à assurer les droits du journaliste Mohamed Yousfi et à respecter le principe de la présomption d'innocence ainsi que toutes les garanties d'un procès équitable.

Cet appel fait suite à la décision du juge d'instruction du Pôle judiciaire économique et financier de placer Mohamed Yousfi en détention provisoire dans le cadre d'une affaire liée, selon une source judiciaire, à des soupçons "d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent".

Dans une Déclaration publiée samedi, le SNJT a appelé à relaxer le journaliste Mohamed Yousfi et à abandonner toutes les charges retenues contre lui, considérant que l'affaire est "liée à son travail journalistique et à l'exercice de son droit à la liberté d'expression".

Le syndicat a également demandé que l'ensemble de ses droits soient respectés, notamment son droit à la défense.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le même contexte, la Fédération internationale des journalistes (FIJ) s'est joint à l'appel du syndicat pour exiger la libération immédiate du journaliste Mohamed Yousfi, arrêté vendredi devant les locaux de la radio d'Express FM, alors qu'il s'apprêtait à participer à une émission consacrée à la politique de l'eau en Tunisie.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un juge d'instruction près le pôle judiciaire économique et financier a ordonné de placer le journaliste Mohamed Yousfi en garde à vue pour "enrichissement illicite et blanchiment d'argent", selon une source judiciaire contactée par l'agence TAP.

Le journaliste est poursuivi pour formation d'une entente à dessein de porter atteinte aux personnes et aux biens, enrichissement illicite et blanchiment d'argent au sein d'un groupe organisé ou une d'entente, en profitant des facilités que lui procure l'exercice de sa fonction ou de son activité sociale et professionnelle.

Le journaliste devrait également répondre de l'infraction de se faire procurer des avantages provenant de flux financiers illicites accordés par l'entremise d'une association.

Le ministère public près le Pôle judiciaire économique et financier du Tribunal de première instance de Tunis a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de Mohamed Yousfi ainsi que de toute personne dont l'enquête révélera l'implication.

Le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire au profit de l'unité nationale spécialisée dans les recherches en infractions financières complexes, suite à quoi il a été décidé de maintenir le journaliste en garde à vue aux fins de poursuite de l'enquête et de l'audition.