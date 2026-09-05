Tunisie: Kairouan - Hôpital Roi Salman, centrale solaire, route vers Enfidha... où en sont les grands projets ?

Plusieurs projets d'infrastructure et de développement se poursuivent actuellement dans le gouvernorat de Kairouan, notamment dans les secteurs de la santé, de l'énergie, des transports et de l'approvisionnement en eau potable, selon le député à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour la région, Nabil Hamdi.

Intervenant ce samedi 05 septembre 2026 sur Diwan Fm, le député a notamment fait état d'un taux d'avancement compris entre 30 et 40 % pour le projet de l'Hôpital universitaire Roi Salman. Les travaux portent actuellement sur les fondations et plusieurs interventions techniques avancées.

Les deux entreprises chargées de la réalisation du projet, tunisienne et saoudienne, poursuivent leurs travaux de manière régulière. "La première structure de l'hôpital devrait commencer à apparaître prochainement, après l'achèvement de la phase des fondations", a indiqué Nabil Hamdi.

Des avancées dans le secteur de la santé

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Le député a également annoncé la poursuite des travaux de l'hôpital de Haffouz, tandis que les études relatives au projet de la Cité médicale Les Aghlabides approchent de leur terme.

Ces études ont été menées à la suite de plusieurs visites et travaux conjoints, ainsi que de négociations avec la partie chinoise, selon la même source.

Sur le plan des infrastructures routières, Nabil Hamdi a indiqué que les études relatives au projet de la route nationale n°2 reliant le gouvernorat de Kairouan à la ville d'Enfidha ont démarré. Les entreprises concernées se préparent désormais à entamer les travaux.

Le gouvernorat compte également plusieurs projets dans le secteur énergétique. Parmi eux figure la centrale solaire de Sbikha, d'une capacité de 100 mégawatts, destinée à contribuer au renforcement du réseau électrique.

Le projet du poste de transformation électrique de Zaafrana affiche, pour sa part, un taux de réalisation proche de 99 %, selon le député.

Plus de 2.000 familles concernées par des projets d'eau potable

Dans le secteur de l'eau, les projets d'approvisionnement en eau potable prévus dans la zone de Ksar Lemsa, à Oueslatia, devraient permettre, une fois achevés, de desservir plus de 2.000 familles.

Pour Nabil Hamdi, l'ensemble de ces projets évolue dans le bon sens, avec des niveaux d'avancement variables selon les chantiers et sans blocage majeur signalé. Leur réalisation devrait contribuer au renforcement des infrastructures et au développement du gouvernorat de Kairouan.