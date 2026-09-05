Tunisie: Eau conditionnée - Après la crise de l'été, le pays vise un stock de 200 millions de litres en 2027

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations prévoit de porter à près de 200 millions de litres en 2027 le volume du stock régulateur d'eau conditionnée, contre environ 70 millions de litres en 2026, après les importantes perturbations d'approvisionnement enregistrées durant l'été.

Cette décision vise notamment à mieux faire face aux épisodes de fortes chaleurs et aux aléas susceptibles d'affecter la production, a indiqué le directeur de l'Observatoire national de l'approvisionnement et des prix au ministère du Commerce, Ramzi Trabelsi, dans une déclaration à la radio privée Diwan FM.

"L'objectif est d'atteindre l'année prochaine un stock régulateur avoisinant les 200 millions de litres", a-t-il déclaré.

Selon le responsable, le renforcement des réserves s'inscrit dans un contexte marqué par les changements climatiques, notamment la multiplication des vagues de chaleur, mais aussi par d'éventuels facteurs imprévus pouvant perturber la production. Il a notamment évoqué, parmi ces risques, les arrêts de production dans certaines unités de conditionnement d'eau provoqués par des coupures d'électricité.

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Les grandes surfaces appelées à constituer leurs propres stocks

Le ministère du Commerce a également appelé les grandes surfaces commerciales à constituer des stocks propres, qui pourraient être commercialisés durant les périodes de forte demande.

Ramzi Trabelsi a rappelé que le stock régulateur constitué habituellement par les opérateurs se situait autour de 50 millions de litres, avec un volume pouvant atteindre 70 millions de litres par an.

Les unités de conditionnement réalisent généralement leurs niveaux de production les plus élevés durant l'hiver. Cette période leur permet de constituer des stocks destinés à être écoulés pendant l'été, lorsque la consommation atteint son pic.

Un stock de 70 millions de litres épuisé dès le 15 juillet

La question du stock régulateur a pris une importance particulière durant l'été 2026. Fin juillet, l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie, chargé du secteur du conditionnement des eaux, avait indiqué que la Tunisie avait entamé la saison estivale avec un stock d'environ 70 millions de litres.

D'après la Chambre syndicale des grandes surfaces commerciales, cette réserve avait toutefois été épuisée dès le 15 juillet, alors qu'elle était initialement censée couvrir les besoins jusqu'à la fin du mois d'août.

Les autorités et les professionnels du secteur avaient expliqué cette consommation rapide des stocks par la forte progression de la demande, notamment sous l'effet des vagues de chaleur exceptionnelles enregistrées en juillet et août. Les perturbations répétées de l'approvisionnement en eau potable ainsi que les arrêts temporaires de production dans plusieurs unités de conditionnement, en raison de coupures d'électricité, avaient également contribué aux difficultés d'approvisionnement.

Plus de 520.000 bouteilles produites chaque heure

La Tunisie compte 31 unités de conditionnement d'eau, dont la capacité de production dépasse 520.000 bouteilles par heure, selon une déclaration d'une responsable de l'Office national du thermalisme à la radio nationale, le 28 juillet dernier.

La consommation d'eau conditionnée connaît par ailleurs une nette hausse durant les mois d'été. Près de 40 % de la production annuelle est consommée pendant la période de forte demande, qui s'étend de juin à septembre.

La consommation quotidienne atteint ainsi environ 10 millions de litres durant cette période, contre près de 7 millions de litres durant le reste de l'année.

Le stockage par anticipation accentue les tensions

Au-delà de la hausse réelle de la demande, les comportements des consommateurs peuvent également accentuer les tensions sur le marché. Une étude de marché réalisée en 2013 avait relevé l'existence chez les Tunisiens d'un "comportement de stockage spontané" de l'eau conditionnée.

Face à la crainte d'une éventuelle pénurie, les consommateurs ont tendance à acheter et à stocker des quantités importantes, ce qui peut à son tour contribuer à accentuer les perturbations de l'approvisionnement.

En portant son stock régulateur à près de 200 millions de litres, le ministère du Commerce entend ainsi disposer d'une marge de sécurité nettement plus importante pour répondre aux pics de consommation et aux éventuels incidents susceptibles d'affecter la production ou la distribution durant les prochains étés.