Tunisie: Le taux d'inflation se replie à 5.4%

5 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le taux d'inflation à la consommation familiale s'est établi à 5,4 % au cours du mois d'août dernier, selon l'Institut National de la Statistique (INS) dans sa note mensuelle sur l'indice des prix à la consommation.

L'Institut explique ce niveau d'inflation par l'accélération du rythme d'évolution des prix du groupe « alimentation et boissons » ainsi que du groupe « santé ». En glissement annuel, les prix des produits alimentaires et des boissons ont augmenté de 7,5 %, principalement tirés par la hausse des prix de la volaille (16,5 %), de la viande ovine (14,7 %), des fruits (14,4 %), de la viande bovine (13,6 %) et du poisson frais (10,9 %).

En revanche, les prix des huiles alimentaires ont baissé de 4,3 %. Les prix des produits manufacturés ont progressé de 4,7 % en glissement annuel en août, sous l'effet de la hausse des prix de l'habillement et des chaussures (9 %) et des produits d'entretien (5 %).

Concernant les services, la hausse atteint 4,3 %, tirée principalement par l'augmentation des prix des services hôteliers (15,6 %). L'inflation sous-jacente d'août 2026 (hors énergie et alimentation) s'inscrit en légère hausse à 4,9 %, contre 4,8 % le mois précédent.

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Les prix des produits à prix libres ont augmenté de 6,5 %, contre 1,3 % pour les produits encadrés. Le glissement annuel des produits alimentaires libres atteint 8,5 %, contre 0,2 % pour les produits alimentaires encadrés. Sur un mois, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,5 % en août 2026 par rapport à juillet.

Cette évolution s'explique essentiellement par la hausse des prix de l'alimentation et des boissons (2,4 %) et de la santé (0,8 %), ainsi que par la progression des prix de l'enseignement et de la restauration/hôtellerie (0,9 % chacun).

À l'inverse, les prix de l'habillement et des chaussures ont reculé de 4,7 %, en coïncidence avec le début des soldes d'été. Le groupe « alimentation et boissons » enregistre une hausse mensuelle de 2,4 %, due notamment à la hausse des prix des oeufs (12,9 %), de la volaille (11,4 %), des légumes (3,9 %), des fruits (2,2 %) et des eaux minérales et boissons (1,1 %).

Dans le secteur de la santé, les prix augmentent de 0,8 %, principalement portés par les produits pharmaceutiques (1,3 %). Les articles et services d'enseignement augmentent quant à eux de 0,9 %, sous l'effet de la hausse des frais d'enseignement préscolaire et primaire (0,9 %) et des fournitures scolaires (1,4 %).

À l'inverse, le groupe habillement et chaussures a chuté de 4,7 % avec le lancement des soldes d'été (vêtements à -4,7 % et chaussures à -5,4 %). Les groupes « produits manufacturés » et « services » ont été les plus forts contributeurs à l'inflation globale, avec respectivement 1,8 % et 1,4 %. Par régime, les groupes « produits non alimentaires libres » et « produits alimentaires libres » affichent les contributions les plus élevées, estimées respectivement à 2,9 % et 2,2 %.

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