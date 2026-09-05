Tunisie: STEG - Décès d'un agent dans un accident du travail

5 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Fédération générale de l'électricité et du gaz a annoncé, ce samedi 5 septembre 2026, le décès de Adel Amraoui, agent de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), à la suite d'un accident du travail survenu alors qu'il accomplissait ses fonctions professionnelles.

Dans un communiqué, la Fédération a présenté ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble des agents de la société, rendant hommage à celui qu'elle qualifie de "martyr du devoir" et de collègue et frère syndicaliste.

La Fédération a également exprimé sa solidarité avec les proches du défunt, priant pour qu'il repose en paix et que sa famille puisse trouver la force et la patience nécessaires pour surmonter cette épreuve.

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