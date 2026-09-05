Tunisie: Pourquoi - Responsabilité et conscience

Le comportement et le manque de conscience de certains laissent vraiment perplexe. Alors que tout le monde se plaint des coupures d'eau et d'électricité et que le pays souffre d'un manque d'eau et d'une surconsommation d'énergie, il n'est pas rare de voir un peu partout un robinet mal (ou pas du tout) fermé d'où l'eau (une eau si précieuse) coule inutilement, des locaux inoccupés éclairés a giorno.

Ne parlons pas de la climatisation dans des espaces où portes et fenêtres sont ouvertes à tout vent et qui continue à fonctionner, alors que les employés sont déjà rentrés chez eux.

Pourtant, mettre hors fonction éclairage et climatisation, fermer un robinet ne nécessitent pas de grands efforts mais juste un sentiment de responsabilité et de conscience.