Algérie: Les secours poursuivent pour le quatrième jour les opérations pour sauver le jeune Ayoub

Les opérations de sauvetage du jeune Ayoub, âgé de 10 ans, se poursuivent ce samedi dans la wilaya d'El Bayadh, en Algérie, au quatrième jour de l'intervention, après sa chute dans un puits artésien sec et profond. Les équipes de la Protection civile ont entamé une opération de creusement particulièrement délicate afin d'atteindre l'enfant, dans l'espoir de l'extraire vivant.

Face à l'étroitesse du puits dans lequel Ayoub est tombé et au risque d'effondrement du sol, les secours ont entrepris de creuser un puits parallèle pour atteindre le niveau où se trouve l'enfant. Une fois cette étape réalisée, ils doivent ouvrir un passage horizontal permettant de rejoindre le puits.

Les agents de la Protection civile ont réussi à descendre au fond du puits parallèle et ont commencé les travaux de creusement horizontal avec une extrême prudence.

L'opération mobilise des équipes spécialisées, des engins lourds et des équipements dédiés à l'exploration des puits. Des équipes médicales ainsi qu'une ambulance équipée sont également présentes sur place afin d'intervenir dès que l'enfant pourra être extrait.

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Selon les données rapportées par des médias citant la Protection civile, Ayoub est tombé dans un puits étroit et profond d'environ 80 mètres, dont le diamètre ne dépasse pas 40 centimètres. La configuration du puits complique considérablement toute tentative d'accès direct à l'enfant.

Certaines parties du puits ne sont par ailleurs pas consolidées et la fragilité du sol accroît le risque d'effondrement, rendant l'intervention particulièrement dangereuse, aussi bien pour l'enfant que pour les secouristes.

Les équipes de secours évoluent ainsi dans des conditions de terrain extrêmement complexes. Leur intervention ne consiste pas uniquement à creuser pour atteindre l'endroit où se trouve Ayoub, mais également à consolider et sécuriser le passage avant de s'en approcher.

Tout mouvement doit donc être effectué avec la plus grande précaution afin d'éviter un éventuel effondrement qui pourrait compromettre les opérations ou mettre en danger le jeune garçon et les sauveteurs.

Alors que l'opération entre dans sa quatrième journée, les équipes de secours se trouvent dans l'une des phases les plus sensibles de l'intervention. Une forte mobilisation se poursuit sur place, tandis que l'espoir demeure de parvenir à extraire Ayoub vivant.