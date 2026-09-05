Egypte: Bahaa Sultan victime d'un violent accident de la route

Le chanteur égyptien Bahaa Sultan a été victime, samedi, d'un accident de la circulation sur la route désertique de Wadi El-Natroun, en Égypte, avant d'être transféré à l'hôpital El Alamein pour y subir les examens médicaux nécessaires, selon des médias égyptiens.

À la suite de l'accident, l'artiste a effectué plusieurs examens et analyses médicales afin de vérifier son état de santé. Il fait actuellement l'objet d'un suivi médical, tandis que ses proches restent à son chevet.

Des sources médicales citées par des médias égyptiens ont indiqué que l'accident n'avait pas entraîné de blessures graves et que l'état de santé du chanteur était rassurant après les examens effectués à l'hôpital.

L'accident intervient alors que Bahaa Sultan poursuit ses activités artistiques. Considéré comme l'une des figures importantes de la chanson égyptienne de ces dernières décennies, il a connu un large succès en Égypte et dans le monde arabe grâce à plusieurs titres.

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Ces dernières années, le chanteur a également marqué son retour sur la scène musicale, avec la sortie de nouvelles chansons, des concerts et sa participation à plusieurs événements artistiques.

Bahaa Sultan prépare par ailleurs un nouveau duo avec la chanteuse Sherine Abdel Wahab, plus de 21 ans après leur première collaboration sur la chanson W Benaqs Hayati Maak. Le projet devrait entrer en phase de préparation prochainement avant sa sortie auprès du public.