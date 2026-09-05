Tunisie: Le pays expose son patrimoine au 'Chiyoda International Exchange Fair 2026' à Tokyo

Le déploiement de la diplomatie et la valorisation des industries artisanales nationales au sein des grands hubs internationaux s'imposent comme un levier de rayonnement pour la Tunisie. A ce titre, l'ambassade tunisienne au Japon participe à la grande foire d'échanges interculturels organisée par la municipalité tokyoïte. La direction de la mission diplomatique tunisienne au Japon a en effet annoncé en ce samedi 5 septembre 2026 sa participation active aux festivités du Chiyoda International Exchange Fair 2026.

Organisé par la municipalité de Chiyoda au coeur de la capitale Tokyo en coordination étroite avec le corps diplomatique accrédité, ce salon d'envergure internationale s'inscrit dans le cadre de l'application des principes de la Déclaration de Chiyoda pour la paix mondiale, visant à consolider la compréhension mutuelle entre les peuples à travers la vitrine de la culture.

L'architecture du pavillon tunisien a d'ailleurs été pensée pour matérialiser l'histoire plurimillénaire du pays et le savoir-faire des artisans tunisiens. Le public japonais et les délégations internationales ont, en effet, pu découvrir une collection de pièces d'art et d'artisanat, des fresques murales traditionnelles et des démonstrations d'ingénierie patrimoniale illustrant la diversité des techniques de tissage, de poterie et de ciselage sur métaux.

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L'ambassadeur tunisien, Ahmed Chafra, a indiqué que cette plateforme d'exposition a favorisé des interactions directes avec les acheteurs et les universitaires nippons. « La participation tunisienne offre aux visiteurs une opportunité unique de découvrir les témoignages matériels de notre héritage », a indiqué M Chafra pour définir l'impact de cette action de promotion culturelle qui sert de passerelle économique pour les produits du terroir national.

Le second volet de ce déploiement territorial s'est matérialisé sur le front des relations politiques bilatérales et de la coopération décentralisée entre les structures municipales des deux nations. En marge du protocole d'inauguration officielle, l'ambassadeur de Tunisie à Tokyo, a tenu une séance de travail bilatérale avec le maire de la ville de Chiyoda, Higuchi Takaaki.

Les discussions entre les deux officiels ont porté sur l'évaluation des programmes d'échange universitaire et technique existants, ainsi que sur l'exploration de nouvelles perspectives pour densifier les accords de jumelage et de coopération économique avec les municipalités tunisiennes, confirmant ainsi la volonté commune d'élever le niveau des relations bilatérales historiques établies entre la Tunisie et le Japon.