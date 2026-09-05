Tunisie: Première médicale à Gafsa - Intervention réussie sur un AVC aigu à l'hôpital Houcine Bouzaïane

Une équipe médicale de l'hôpital universitaire Houcine Bouzaïane de Gafsa a réalisé avec succès, vendredi, une première thrombolyse cérébrale sur une patiente victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) aigu.

Cette avancée, fruit du travail conjoint des équipes soignantes et administratives de la région, évite désormais aux patients du gouvernorat de pénibles déplacements vers les centres hospitaliers universitaires de Monastir, Sousse ou Tunis, a indiqué le chef du service des urgences, le Dr Khaled Mehrez.

Le praticien a précisé, dans une déclaration à la radio, que la patiente est arrivée à l'hôpital présentant une hémiplégie. Les examens biologiques ayant confirmé une prise en charge dans les délais optimaux dès les premiers symptômes, l'équipe a pu intervenir immédiatement pour stopper la progression du déficit.

Actuellement sous surveillance médicale étroite, l'état de la patiente est stable. Ce succès illustre la compétence des professionnels de santé locaux et leur capacité à assurer des soins d'urgence de haute technicité, renforçant ainsi la confiance des citoyens dans le système de santé régional.