Tunisie: Monastir - De nouveaux accords conclus pour sauvegarder la biodiversité marine et côtière

Les travaux du camp national de formation sur la biodiversité marine et côtière, axés sur le Programme d'évaluation et de surveillance intégrées de la mer Méditerranée et de ses côtes (IMAP), prennent fin ce samedi 5 septembre 2026 à Monastir, après cinq jours d'activités lancées le 1er septembre.

Temps fort de cet événement, la journée du vendredi 4 septembre a été marquée par la signature de plusieurs conventions stratégiques sous la tutelle du ministère de l'Environnement.

Conclus en partenariat avec le Centre d'activités régionales pour les aires spécialement protégées (CAR/ASP), le Fonds mondial pour la nature (WWF) Afrique du Nord et l'association Notre Grand Bleu, ces accords visent à consolider la coopération en matière de préservation des écosystèmes marins, à renforcer les dispositifs de suivi environnemental et à fiabiliser la collecte de données scientifiques.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet SEMPA (Consolidation de la biodiversité méditerranéenne et des zones marines et côtières protégées pour la protection de la nature) et soutient la mise en oeuvre de l'approche écosystémique (EcAp) sous l'égide de la Convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée.