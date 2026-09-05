Tunisie: Figues de barbarie - Malgré une production en baisse, Kasserine reste en tête

5 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le président de l'Union Régionale de l'Agriculture et de la Pêche (URAP) de Kasserine, Mohamed Hassan Azhari, a confirmé à la radio que les estimations de la production de figues de barbarie dans la région pour la saison agricole actuelle s'élèvent à environ 120 000 tonnes. Une baisse notable par rapport aux années précédentes, attribuée à la propagation de la cochenille du dactylo possessif ainsi qu'aux impacts climatiques.

Il a toutefois souligné que le gouvernorat de Kasserine conserve sa première place nationale en termes de production, en dépit de ce repli de la récolte.

Au cours des dernières années, les volumes produits par la région atteignaient près de 250 000 tonnes par an, répartis sur une superficie d'environ 120 000 hectares, garantissant ainsi des emplois permanents et saisonniers à des milliers d'habitants.

La lutte contre la cochenille et l'adaptation au changement climatique -- en particulier la hausse des températures -- demeurent au coeur des préoccupations des producteurs locaux pour préserver et valoriser cette ressource stratégique.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.