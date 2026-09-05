Tunisie: Figues de barbarie - Malgré une production en baisse, Kasserine reste en tête

Le président de l'Union Régionale de l'Agriculture et de la Pêche (URAP) de Kasserine, Mohamed Hassan Azhari, a confirmé à la radio que les estimations de la production de figues de barbarie dans la région pour la saison agricole actuelle s'élèvent à environ 120 000 tonnes. Une baisse notable par rapport aux années précédentes, attribuée à la propagation de la cochenille du dactylo possessif ainsi qu'aux impacts climatiques.

Il a toutefois souligné que le gouvernorat de Kasserine conserve sa première place nationale en termes de production, en dépit de ce repli de la récolte.

Au cours des dernières années, les volumes produits par la région atteignaient près de 250 000 tonnes par an, répartis sur une superficie d'environ 120 000 hectares, garantissant ainsi des emplois permanents et saisonniers à des milliers d'habitants.

La lutte contre la cochenille et l'adaptation au changement climatique -- en particulier la hausse des températures -- demeurent au coeur des préoccupations des producteurs locaux pour préserver et valoriser cette ressource stratégique.