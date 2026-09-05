Tunisie: Entrepreneuriat féminin - Lancement des candidatures pour le programme « Raidet » 2026

5 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées a annoncé, ce samedi, l'ouverture officielle des candidatures pour le programme national d'entrepreneuriat féminin et d'investissement « Raidet » au titre de l'année 2026. Cette initiative s'adresse aux femmes et aux jeunes filles porteuses d'idées de projets, désireuses de créer leur entreprise ou de développer une activité existante.

Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, le ministère précise que la période de dépôt des dossiers s'étend du 5 septembre au 5 octobre 2026. Les candidates sont appelées à s'inscrire et à soumettre l'intégralité de leurs pièces justificatives exclusivement en ligne, via la plateforme numérique dédiée au dispositif (www.raidet.tn).

Le programme « Raidet » constitue un levier stratégique visant à soutenir l'initiative privée féminine et à encourager l'investissement. La tutelle a souligné que l'ensemble de la procédure s'effectue obligatoirement de manière dématérialisée sur le portail officiel, conformément aux démarches administratives en vigueur.

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