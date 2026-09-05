Tunisie: Inscription des enfants autistes dans les jardins d'enfants - Ouverture des candidatures

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées franchit une nouvelle étape dans sa politique d'inclusion sociale. Ce samedi, l'institution a officiellement lancé la campagne de dépôt des candidatures pour le programme national d'intégration des enfants présentant des troubles du spectre de l'autisme (TSA) au sein des jardins d'enfants pour l'année éducative 2026-2027.

Modalités et pièces requises pour la constitution du dossier

Les parents désireux d'inscrire leurs enfants âgés de 3 à 6 ans sont invités à transmettre leurs demandes auprès des délégations régionales des affaires de la femme et de la famille, pendant les heures d'ouverture de l'administration.

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Le dossier administratif doit impérativement réunir une copie de la carte d'identité nationale du tuteur légal, un extrait d'acte de naissance de l'enfant ainsi qu'une attestation d'inscription ou de pré-admission délivrée par l'établissement d'accueil. Sur le plan médical, la démarche exige un rapport circonstancié rédigé par un pédopsychiatre ou un pédiatre spécialiste. Ce document doit attester du diagnostic de TSA, évaluer l'aptitude de l'enfant à s'intégrer en milieu scolaire et préciser les soins médicaux ou paramédicaux indispensables. La présentation d'une carte d'invalidité reste quant à elle facultative.

Un cadre juridique structuré et un soutien financier garanti

Sur le plan financier, ce dispositif d'État garantit l'allocation d'une subvention mensuelle au profit des jardins d'enfants partenaires, complétée par une indemnité mensuelle destinée aux spécialistes sous contrat avec ces établissements. Les montants exacts de ces prises en charge seront arrêtés prochainement par voie d'arrêté conjoint.

Ce déploiement s'inscrit dans le cadre de l'application du décret n° 192, publié au Journal officiel de la République tunisienne le 27 juillet 2026. Structuré en neuf articles, ce texte fixe l'ensemble des critères d'éligibilité, la méthodologie d'octroi des aides, la procédure de traitement des demandes ainsi que la création de commissions régionales dédiées à l'examen des dossiers. L'ensemble des coûts générés par le programme est pris en charge par le budget du ministère de la Famille.

Une dynamique d'intégration en forte progression

Initiée dès le mois d'avril 2023, la prise en charge publique de l'éducation préscolaire des enfants autistes s'inscrit dans la continuité d'un projet pilote lancé en 2022. D'après les données communiquées en avril dernier par la ministre de tutelle, les efforts déployés dans les secteurs public et privé ont porté leurs fruits, permettant de faire passer le nombre d'enfants bénéficiaires de 314 à son lancement à plus de 740 en 2025.