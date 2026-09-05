Tunisie: Sousse/Gestion des déchets - La municipalité renforce les contrôles et rappelle le strict respect des règles

5 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La municipalité de Sousse a appelé l'ensemble des propriétaires d'entreprises, de commerces, d'activités artisanales, ainsi que les intervenants dans les travaux de construction, de démolition et d'aménagement, à se conformer strictement aux règles régissant la gestion des déchets et la préservation de la propreté de l'environnement et du domaine public.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, la municipalité a précisé qu'il est strictement interdit de jeter de manière anarchique des ordures ménagères, des déchets commerciaux ou des décombres de chantier (construction, démolition, aménagement) sur la voie publique, les trottoirs, les terrains vagues, les espaces publics et tout autre lieu non assigné à cet effet.

Elle a également insisté sur la nécessité de gérer les déchets conformément à la loi, en les déposant dans les conteneurs et espaces réservés tout en respectant les horaires de collecte fixés. Elle a invité les acteurs concernés à maintenir la propreté des abords et des façades de leurs locaux, et à ne pas occuper les trottoirs et la chaussée pour les transformer en points de regroupement d'ordures.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La municipalité a souligné que ses services poursuivent les opérations de contrôle et d'inspection sur le terrain grâce à des équipes dédiées et aux moyens de surveillance disponibles, afin d'enregistrer les infractions et d'en identifier les responsables pour lutter contre le jet sauvage de déchets. Toute infraction constatée sera documentée et fera l'objet des poursuites légales requises, sans exception.

Enfin, la municipalité a exhorté l'ensemble des citoyens, propriétaires d'entreprises et professionnels à respecter la réglementation en vigueur, rappelant que la préservation de la propreté de la ville n'est pas uniquement de la responsabilité de la municipalité, mais constitue un devoir partagé reposant sur le comportement de chaque individu et de chaque institution.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.