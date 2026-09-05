Tunisie: Sousse/Gestion des déchets - La municipalité renforce les contrôles et rappelle le strict respect des règles

La municipalité de Sousse a appelé l'ensemble des propriétaires d'entreprises, de commerces, d'activités artisanales, ainsi que les intervenants dans les travaux de construction, de démolition et d'aménagement, à se conformer strictement aux règles régissant la gestion des déchets et la préservation de la propreté de l'environnement et du domaine public.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, la municipalité a précisé qu'il est strictement interdit de jeter de manière anarchique des ordures ménagères, des déchets commerciaux ou des décombres de chantier (construction, démolition, aménagement) sur la voie publique, les trottoirs, les terrains vagues, les espaces publics et tout autre lieu non assigné à cet effet.

Elle a également insisté sur la nécessité de gérer les déchets conformément à la loi, en les déposant dans les conteneurs et espaces réservés tout en respectant les horaires de collecte fixés. Elle a invité les acteurs concernés à maintenir la propreté des abords et des façades de leurs locaux, et à ne pas occuper les trottoirs et la chaussée pour les transformer en points de regroupement d'ordures.

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La municipalité a souligné que ses services poursuivent les opérations de contrôle et d'inspection sur le terrain grâce à des équipes dédiées et aux moyens de surveillance disponibles, afin d'enregistrer les infractions et d'en identifier les responsables pour lutter contre le jet sauvage de déchets. Toute infraction constatée sera documentée et fera l'objet des poursuites légales requises, sans exception.

Enfin, la municipalité a exhorté l'ensemble des citoyens, propriétaires d'entreprises et professionnels à respecter la réglementation en vigueur, rappelant que la préservation de la propreté de la ville n'est pas uniquement de la responsabilité de la municipalité, mais constitue un devoir partagé reposant sur le comportement de chaque individu et de chaque institution.