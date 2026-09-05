Afrique du Nord: Championnat arabe d'athlétisme U18 - Première médaille d'or pour la Tunisie grâce au marcheur Mohamed Amine Mejri

5 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le marcheur tunisien Mohamed Amine Majri s'est adjugé la médaille d'or de l'épreuve du 5 000 m marche lors de la première journée du Championnat arabe d'athlétisme des moins de 18 ans, qui s'est ouvert ce samedi en Égypte et se poursuivra jusqu'au 9 septembre.

Une performance chronométrique décisive

Mohamed Amine Majri a bouclé la distance en tête avec un chrono de 20:08.91, offrant ainsi la toute première médaille d'or à la délégation tunisienne dans cette compétition.

Pour rappel, la Tunisie prend part à ce rendez-vous arabe avec une sélection composée de 23 athlètes.

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