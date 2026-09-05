Afrique: Ligue des champions / Tour préliminaire / Ce soir (19h00) à Radès - CA-Djoliba - Retrouvailles à réussir

Maher Kanzari et ses joueurs jouent un match-clé et plein d'enjeux face à Djoliba. Autant réussir le match aller et éviter d'encaisser des buts.

Le premier match important de la saison arrive pour le CA de Maher Kanzari. Sept ans après une brève apparition, le CA retrouve l'épreuve africaine avec l'envie de réussir les retrouvailles et d'atteindre la phase des groupes. Ce serait un bon résultat pour une équipe qui a perdu beaucoup de son charisme en Afrique et qui n'est plus une des équipes compétitives.

Seuls le passé lointain et les éclats des années 70 (l'époque des coupes maghrébines) et des années 90 permettent au CA de rester comme l'une des équipes qui ont marqué le foot africain. Le titre national gagné en mai dernier permet aux Clubistes d'aborder la Ligue des champions avec confiance, et après les deux victoires sur le fil en championnat, les équipiers de Zaddem ne peuvent espérer mieux pour réussir leur retour en Afrique.

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Djoliba est une vieille connaissance, mais, cette fois, les statuts des deux équipes ont changé, car, au fil des saisons, le club malien a eu une présence assez régulière dans les compétitions africaines. Ce n'est pas un adversaire impressionnant, mais toutefois respectable et qui ne se présentera pas à Radès en victime expiatoire. Malgré ses problèmes administratifs et sa préparation hachée, Djoliba aura des chances à défendre. Pour Maher Kanzari et ses joueurs, la qualification se jouera sûrement à Radès ce soir, du moins en grande partie.

Une victoire sans encaisser de but ouvrira larges les portes de qualification au second tour. Autant dire que Kanzari joue l'un des matches les plus importants de la saison. Armé de son expérience continentale, il devra aider ses joueurs à acquérir un bon résultat et à éviter le trac de la Ligue des champions pour un groupe qui découvre, en grande partie, l'épreuve.

Simpara et Zaddem d'entrée ?

Les deux premiers matches joués en championnat n'ont pas laissé de fortes impressions côté volume de jeu et rendement individuel. Kanzari a intérêt à revoir sa copie, notamment de la première mi-temps où l'équipe a eu beaucoup de peine à poser le ballon et à se créer des occasions. Dans le match de ce soir, il est fondamental de mettre de l'impact et de presser l'adversaire pour marquer, mais pour cela, il faut se créer des occasions.

Quelles solutions disponibles pour Kanzari ? En attaque, les profils se ressemblent avec au moins 7 ailiers dont aucun n'est tranchant. L'ombre de Chaouat en attaque s'est fait sentir, alors qu'Enkeng essaye sans succès, lui qui n'a pas le profil d'un avant-centre de pointe. Qui jouera à ses côtés ? Ait Malek, Khadhraoui, Kinzumbi, Harzi, à un degré moindre Bouguerra, restent les mieux placés.

A l'entrejeu, Zaddem devra partir d'entrée, lui qui a une bonne conduite de balle et qui se déplace entre les lignes pour des appels qui créent des espaces. Reste alors la défense qui cherche son équilibre après le départ de Ben Abda et Chrifi. Meriah, amoindri et hésitant dans ses mouvements, Abdelhak, encore inexpérimenté et assez lent, ne devraient pas partir ensemble.

Simpara, un défenseur malien de métier, devrait faire sa première aux côtés de Meriah normalement. Là, la vigilance doit être maximale, car la moindre erreur peut être fatale. Dans tous les cas, Kanzari sait bien qu'il doit bien préparer ses plans et son casting. Seuls le résultat et la qualité du jeu, en deuxième lieu, vont montrer s'il a bien géré un match déjà capital.