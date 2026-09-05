Afrique: Plus de 100 journalistes dont des Africains renforcent leurs capacités en Chine

A l'invitation de l'Association chinoise de diplomatie publique (Acdp), plus de 100 journalistes issus de tous les continents dont des Africains séjournent dans la capitale chinoise, Beijing, depuis le lundi 31 août 2026. Ceux-ci ont démarré une formation, le vendredi 4 septembre 2026, à l'Ecole de journalisme et de communication (Ejc) de l'Université Renmin de Chine (Urc).

Ce renforcement des capacités des hommes de médias s'inscrit dans le cadre de la seconde session du programme organisé par le Centre international de la communication et de la presse de Chine (Cicpc).

Pour le superviseur général du projet, Hu Qifan, cette formation de quatre mois est une opportunité pour ces journalistes étrangers d'être en Chine, de découvrir les réalités de ce pays. L'objectif principal, selon lui, est de promouvoir une coopération plus compréhensive entre la Chine et les autres pays.

« Nous avons établi un centre d'échange de médias pour inviter plus de journalistes de pays développés à venir en Chine pour qu'ils aient l'opportunité d'apprendre et d'explorer. Egalement pour voir ce qui se passe en Chine », a ajouté le superviseur général du projet.

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Il s'est réjoui d'accueillir ces nombreux professionnels dans cette prestigieuse université, qu'il a présentée comme l'une des universités modernes fondées par le peuple chinois en 1937.

Le professeur Yan Yan, vice-doyenne de l'Ecole de journalisme et de communication, a, quant à elle, présenté aux apprenants les règles générales de séjour, liées particulièrement à la sécurité et aux interdits au sein du Campus. Il s'agit pour elle de permettre à ces journalistes de vivre un moment agréable dans cette entité.

Le premier module de formation a été délivré dans l'après-midi par le professeur Mingming Yin en sa qualité de directrice du Centre de recherche sur la communication des pays francophones.

Dans sa présentation, elle a surtout mis l'accent sur les valeurs universelles de la civilisation chinoise. Elle en a profité pour dévoiler la diversité culturelle (gastronomie, danse, art...) du pays et présenter des courts métrages réalisés, dans le cadre de travaux de recherche, pour parler au mieux de cette richesse culturelle.

Outre les cours magistraux sur le développement de la Chine, les participants à ce programme auront droit à des visites de la capitale, Beijing et à l'extérieur de Beijing. Ceux-ci passeront un temps de stage dans des médias locaux, dans le but de se familiariser aux bonnes pratiques.

Depuis sa mise en place en 2014, le Cicpc a permis à 1 051 journalistes de se rendre en Chine, au dire de Hu Qifan.