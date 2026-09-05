Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire - Charitis équipe 93 enfants vulnérables en kits scolaires

À quelques jours de la rentrée scolaire 2026-2027, l'Ong Charitis a fait un geste de solidarité à l'endroit des enfants en situation de vulnérabilité.

L'organisation a remis, le samedi 5 septembre 2026, 93 kits scolaires d'une valeur de 2 millions de Fcfa à des pensionnaires de l'Orphelinat et foyer d'accueil d'Abidjan (Ofaa), situé à Yopougon, Cité Mamie Adjoua. De la Maternelle à la Terminale, les bénéficiaires ont reçu des fournitures leur permettant d'aborder la nouvelle année scolaire dans de meilleures conditions.

Pour Charitis, cette action vise à contribuer à lever les obstacles matériels susceptibles de compromettre la scolarité des enfants issus de milieux défavorisés. « Les difficultés matérielles ne doivent pas priver un enfant de ses chances de réussir. C'est cette conviction qui fonde notre programme d'appui à la scolarisation des enfants en situation de vulnérabilité », a déclaré le directeur général de Charitis, Dr Béranger N'Cho.

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Poursuivant, il a souligné la portée symbolique du geste. « Derrière ces 93 kits, il y a surtout 93 parcours, 93 potentialités et 93 avenirs à construire », a-t-il indiqué, invitant les bénéficiaires au travail et à la persévérance. « Votre situation d'aujourd'hui ne détermine pas ce que vous pourrez devenir demain », a-t-il lancé aux enfants.

En plus des fournitures, l'Ong entend promouvoir l'égalité des chances et faire de l'éducation un véritable levier d'inclusion. « Notre conception de la solidarité, c'est de ne pas seulement apporter une aide, mais de donner à chacun davantage de moyens d'agir sur son propre avenir », a expliqué Dr Béranger N'Cho.

Une vision partagée par le directeur de l'Ofaa, Michaël Konan, qui a salué l'engagement de l'organisation en faveur des enfants vulnérables. Pour les bénéficiaires, le don représente également un encouragement à réussir.

Cissé Kady, élève en classe de Terminale, a, au nom de ses camarades, exprimé sa gratitude à l'Ong donnatrice. « Vos dons représentent plus qu'une aide matérielle et financière. Ils nous apportent de l'espoir, de la sécurité et du réconfort », a-t-elle témoigné.

Les élèves se sont, par ailleurs, engagés à faire bon usage des fournitures reçues et à rester assidus à l'école.

À travers cette initiative, l'Ong Charitis réaffirme ainsi sa volonté de poursuivre ses actions en faveur de l'éducation, de la solidarité et de l'inclusion des personnes en situation de vulnérabilité.