Le président de la Mutuelle de développement économique et social de N'Dayakro (Mudesda), Kouakou Kouamé Bernard, veut insuffler une nouvelle dynamique au renforcement de la cohésion entre les frères et soeurs vivant à N'Dayakro, à Abidjan et dans d'autres localités. Pour joindre l'acte à la parole, le président de la Mudesda a inscrit à son programme d'activités des journées socio-culturelles.

Ces journées, dénommées « Eklo Eklô » et qui signifie « aimons notre village », se sont déroulées du jeudi 27 au dimanche 30 août 2026. À en croire le président de la mutuelle, la maîtrise de sa culture est la condition sine qua non de cet amour.

C'est pourquoi ces journées ont été meublées par plusieurs activités culturelles, notamment la danse Sekedi, le N'dolo des femmes, le jeu de toupie, les contes et la présentation de mets comme le Vêdê, etc.

Cette rencontre a également été animée par plusieurs artistes talentueux originaires de N'Dayakro et par la fanfare de Dida Kah Bo. L'objectif étant de consolider la fraternité afin de parvenir à une paix durable à N'Dayakro.

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Ce village, situé dans la sous-préfecture de Djangokro, compte quelque 3 000 habitants. Cette activité à caractère social a été présidée par le conseiller régional Kouassi Kouadio Édouard, représentant le président du conseil régional, N'Guessan Koffi Lattaille. Le député de la sous-préfecture de Djangokro, Abidji et Douffou, Dr Kouadio Marc Langui, en était le parrain.

Le président de la Fédération des mutuelles de la sous-préfecture de Djangokro (Femudes), Kouassi Gérard ; le député honoraire Kouassi Bengansou et le directeur central à la Direction générale des ressources en eau du ministère des Eaux et Forêts, Ehoussou Marcos, faisaient également partie de la délégation.

Pour le chef du village de N'Dayakro, Nanan Bassa Pierre, ce type d'activité doit devenir une tradition afin de contribuer à une paix définitive à N'Dayakro.

Revenant sur les raisons de la rencontre, le président du comité d'organisation, Koffi N'Goran Jeannot, a exprimé sa profonde gratitude au chef du village et à sa notabilité.

« Merci pour vos bénédictions constantes et vos conseils avisés qui ont balisé le chemin vers cet événement. De manière exceptionnelle, je salue l'organisation de la jeunesse, l'association des femmes et l'ensemble des cadres. Votre mobilisation financière, physique et morale prouve que l'unité de N'Dayakro n'est pas un vain mot. « Eklo Eklô » qui s'ouvre, n'est pas une simple fête ; elle est le miroir de notre identité, le ciment de notre cohésion et le moteur du développement de notre village », a-t-il fait savoir.

Et d'ajouter : « Pendant trois jours, nous allons célébrer, revisiter notre histoire et valoriser notre artisanat. C'est aussi un moment privilégié pour la diaspora de se reconnecter aux racines et pour nous tous de réfléchir ensemble aux défis à venir : l'éducation de nos enfants, l'autonomisation des femmes et la modernisation de nos infrastructures ».

Pour l'édition 2026, le comité d'organisation avait préparé un programme riche et diversifié. Sur le volet culturel, il y a eu des concours de danse traditionnelle et de contes ; sur le plan social et éducatif, des séances de sensibilisation à la santé, un tournoi de football pour la fraternité, la distinction des meilleurs élèves, la pose de la première pierre du foyer des jeunes et un panel d'échanges entre les cadres et les populations sur les projets prioritaires.

Après avoir salué l'initiative du président de la Mudesda, le parrain de la cérémonie, Dr Kouadio Marc Langui, a dit sa joie pour la réussite de l'événement. « Je suis très heureux d'avoir participé à cette très belle cérémonie qui vient mettre fin à une semaine d'activités socio-culturelles ici à N'Dayakro. Je voudrais remercier non seulement le chef du village, le président de la mutuelle et l'ensemble des cadres ressortissants de N'Dayakro », s'est-il réjoui.

L'orpaillage illégal et ses effets néfastes

Toutefois, le député Marc Langui a fustigé la pratique de l'orpaillage illégal dans la localité de N'Dayakro. Une pratique qui détruit les terres, les eaux... « Aujourd'hui, l'urgence, c'est que cela s'arrête », a-t-il martelé.

« Cela dit, le gouvernement est engagé dans des actions d'urgence visant non seulement à mettre fin à l'activité, mais aussi à réduire au maximum ses effets néfastes sur nos eaux, nos terres, etc. Il faut sensibiliser nos parents aux effets néfastes. Aujourd'hui, quand vous prenez le département de Dimbokro, il est devenu dangereux d'utiliser l'eau du robinet. Et partout où se pratique l'orpaillage, notre santé sera affectée. Où allons-nous si nous ne pouvons pas utiliser l'eau du robinet ? Nous sommes tous en danger avec la rivière N'Zi qui est touchée », a déploré le député de la circonscription.