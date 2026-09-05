Cote d'Ivoire: Athlétisme - Des acteurs formés et sensibilisés à la lutte antidopage

Dans le sport de haut niveau, la performance ne doit jamais se construire au détriment de la santé ou de l'intégrité de l'athlète. C'est autour de cette exigence que la Fédération ivoirienne d'athlétisme (Fia), en collaboration avec l'Organisation nationale antidopage de Côte d'Ivoire (Onad-Civ), a organisé, le vendredi 4 septembre 2026, à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) à Abidjan-Marcory, une séance d'information et de sensibilisation à la lutte antidopage.

Une cinquantaine de participants, parmi lesquels des athlètes, des entraîneurs, des officiels techniques ainsi que des membres des staffs médical et administratif, ont pris part à cette rencontre. Une initiative particulièrement importante pour une discipline où la recherche de performance impose également une parfaite connaissance des règles qui encadrent la pratique sportive.

Pendant plusieurs heures, Émile N'Goran, Manager Testing et Éducation de l'Onad-Civ, a déconstruit certaines idées reçues sur le dopage. « Le dopage est défini aujourd'hui comme la violation d'une ou de plusieurs règles antidopage », a-t-il expliqué, rappelant que cette notion ne se limite pas à la simple présence d'une substance interdite dans l'organisme d'un sportif.

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Les participants ont ainsi été sensibilisés aux différentes violations des règles antidopage, mais également au fonctionnement du système ADAMS, qui permet notamment de planifier les contrôles, d'enregistrer les résultats et d'assurer le suivi des sportifs concernés.

Au-delà de la théorie, la séance a également privilégié la pratique. Les différentes étapes d'un contrôle antidopage ont été expliquées, depuis la sélection et la notification de l'athlète jusqu'au prélèvement des échantillons et au remplissage des documents.

Les compléments alimentaires ont constitué l'un des points majeurs de vigilance. Leur utilisation étant de plus en plus fréquente chez les sportifs, Émile N'Goran a appelé les athlètes à la prudence.

Un produit présenté comme destiné à améliorer la récupération ou la performance n'est pas nécessairement exempt de risques. La composition réelle d'un complément peut notamment présenter des incertitudes ou exposer le sportif à une substance interdite.

Le message adressé aux jeunes athlètes est donc clair : privilégier une alimentation équilibrée, un entraînement adapté et un repos suffisant, plutôt que de considérer les compléments alimentaires comme une solution systématique à la performance.

Pour Kouamé Kouadio Jeannot, président de la Fia, cette sensibilisation répond également à l'évolution de la famille de l'athlétisme ivoirien, marquée par l'arrivée de nouveaux athlètes et entraîneurs. Il s'est réjoui de l'intérêt suscité par la séance et de la bonne compréhension des sujets abordés.

À quelques mois des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar, cette action prend une dimension particulière.

Former, prévenir et responsabiliser les athlètes et leurs encadreurs apparaît désormais comme une étape incontournable pour former une génération de sportifs ivoiriens capables de défendre leurs performances sans compromettre leur santé ni les valeurs de leur discipline.