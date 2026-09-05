Congo-Kinshasa: 22 morts, bilan provisoire après un incendie lors d'un mariage à Kinshasa (Bourgmestre)

Au moins 22 personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées dans un incendie survenu dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026, lors d'une cérémonie de mariage à Kinshasa. Le drame s'est produit dans une salle des fêtes située à proximité du Musée national de la RDC, dans la commune de Lingwala.

Selon le bourgmestre de Lingwala, Norbert Mutshiga Zihindula, le bilan provisoire établi samedi matin fait état de 22 morts et de nombreux blessés, pris en charge en urgence dans des structures sanitaires.

La salle de fête a été complètement calcinée, avec d'importants dégâts matériels.

Une évacuation difficile

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le sinistre a provoqué un mouvement de panique parmi les invités. Selon les témoignages recueillis sur place et les explications du bourgmestre, l'évacuation aurait été compliquée par la configuration de la salle, notamment la présence d'une seule porte de sortie, jugée étroite pour permettre l'évacuation rapide d'un grand nombre de personnes.

La fumée et les flammes auraient également entravé la fuite. Dans la panique, plusieurs personnes auraient été piétinées.

Le bourgmestre estime qu'une enquête doit notamment permettre d'établir les circonstances exactes du drame et de déterminer l'origine de l'incendie.

Le ministre de l'Intérieur sur place

Le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, s'est rendu samedi matin sur le lieu du drame afin de s'enquérir de la situation.

De son côté, le vice-gouverneur de Kinshasa, Eddy Iyeli Molangi, s'était également rendu sur place, accompagné de plusieurs membres de l'exécutif provincial, selon le communiqué du gouvernorat publié samedi.

Le gouvernorat annonce une enquête

Dans son communiqué publié ce samedi dans la soirée, l'exécutif provincial évoque un bilan provisoire d'une dizaine de décès, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Cette estimation diffère du bilan de 22 morts communiqué par le bourgmestre de Lingwala où est située la salle de fête.

Le gouvernorat indique que les blessés ont été pris en charge dans les structures sanitaires appropriées et annonce l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'origine du feu et établir les circonstances du drame.

L'exécutif provincial affirme également vouloir renforcer les mesures de prévention et de sécurité dans les établissements ouverts au public afin de prévenir de nouveaux accidents.