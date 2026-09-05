Congo-Kinshasa: Télécoms - Helios Towers RDC franchit le cap des 3 000 sites en 15 ans

Le groupe Helios Towers RDC a annoncé vendredi 4 septembre à Kinshasa avoir exploité plus de 3 000 sites de télécommunication en République démocratique du Congo au cours de ses 15 années d'activité.

La cérémonie marquant cette étape a été accompagnée de l'inauguration d'un nouveau site situé dans le quartier Mwadi/Kikimi IV, commune de la N'Sele. Ce site s'inscrit dans le cadre des infrastructures construites le long de la Rocade de Kinshasa, un axe stratégique pour le développement territorial de la capitale.

Selon Helios Towers RDC, cette mise en service s'inscrit dans la dynamique des grands chantiers de modernisation portés par le Président Félix Tshisekedi. L'entreprise entend accompagner les efforts visant à bâtir une RDC plus connectée, moderne et attractive pour les investisseurs.

« Chaque appel, message, paiement mobile ou service numérique repose sur une infrastructure physique devant être construite, alimentée, sécurisée et entretenue », a rappelé Maixent Bekangba, directeur général de Helios Towers RDC.

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Partenariats publics-privés

Helios Towers RDC met en avant le rôle des partenariats publics-privés dans l'accélération du développement numérique, citant sa collaboration avec le ministère des PTT, l'ARPTC, l'ANAPI, l'ARE et d'autres autorités partenaires.

Les sites de Helios Towers RDC permettent aujourd'hui à plus de 40 millions de Congolais d'accéder aux réseaux mobiles. Pour le ministre des PTT, José Mpanda, cette avancée est porteuse de transformation :

« 3 000 sites sont des portes ouvertes vers le savoir, l'éducation, les services financiers numériques, la santé, les partenariats et de nouvelles opportunités, notamment pour les jeunes ».