Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le Président invite les maires a pleinement intégrer la prise en charge du cadre de vie

5 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

En perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris part, samedi 5 septembre, à la journée d'embellissement et de végétalisation des alentours du stade Léopold Sédar Senghor.

Plus de 200 jeunes membres du programme d'emploi « Xeyu Ndaw Yi » ont été mobilisés pour la réussite de cette campagne. Le Président a saisi l'opportunité de cette cérémonie pour inviter les collectivités territoriales à ériger l'amélioration du cadre de vie parmi leurs priorités.

«J'invite les maires à considérer le cadre de vie comme étant leur espace naturel d'évolution et l'assainissement, mais également comme une source de bien-être des populations qu'ils administrent », a-t-il indiqué. A préciser que cette initiative est inscrite dans le cadre du Programme national d'engagement citoyen du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026 et seront le premier événement sportif olympique à se dérouler en Afrique. Au-delà du cachet sportif, Dakar sera une plateforme internationale sportive et d'échanges culturels.

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