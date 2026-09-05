Sénégal: Le président de la République a reçu Cheikh Ndiguel Sène

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce samedi 5 septembre, Cheikh Ndiguel Sène, informe les services de communication de la présidence de la République.

« Le Président de la République a rappelé que l'État entend s'appuyer sur ces relais dans sa politique en direction de la jeunesse. Les guides religieux touchent des enfants et des jeunes que les dispositifs publics n'atteignent pas toujours, et leur contribution à la cohésion nationale reste déterminante », rapporte la même source.

Le guide religieux Cheikh Ndiguel Sène consacre son action à l'éducation spirituelle et morale des âmes, avec une attention particulière portée à la jeunesse. Sa notoriété et son influence en font une figure largement écoutée et suivie.

À travers ses enseignements, son engagement et sa démarche, il constitue une véritable source d'inspiration et de guidance pour de nombreux disciples qui se reconnaissent dans sa philosophie et adhèrent à sa vision. Il constitue dès lors un véritable vecteur d'éducation, d'encadrement et d'orientation de la jeunesse, particulièrement dans un monde marqué par la multiplication des tentations et des dérives.