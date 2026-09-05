Sénégal: Décès de Fatou Ndiaye, dite Madame Turpin - Une perte immense pour le mouvement féministe sénégalais

5 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par F. Ngom

Le Réseau Siggil Jigéen (RSJ) annonce avec tristesse le rappel à Dieu de sa directrice exécutive, Fatou Ndiaye, dite Madame Turpin, décédée ce samedi 5 septembre.

Durant de nombreuses années, Fatou Ndiaye a été en première ligne dans la lutte contre les violences basées sur le genre et pour la défense des droits des femmes.

Son dévouement et ses combats pour la cause féminine resteront à jamais gravés dans la mémoire du Réseau Siggil Jigéen, de ses collaborateurs ainsi que de tous ceux qui ont eu l'occasion de la côtoyer.

L'enterrement est prévu ce dimanche 6 septembre à 10 heures, à Yoff.

En ces douloureux moments, le Réseau Siggil Jigéen présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, à ses amis et connaissances, ainsi qu'à l'ensemble du mouvement féministe sénégalais.

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