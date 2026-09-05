Sénégal: Iliman Ndiaye - « C'est le niveau auquel je veux être »

Très bon pour ses débuts avec Manchester City ce 05 septembre 2026 contre Coventry (1-0), Iliman Ndiaye a analysé sa performance, tout en affichant une grande ambition.

Titulaire pour sa première sortie avec les Skyblues, Iliman Ndiaye a livré une belle prestation. Au sortir de cette rencontre comptant pour la 3e journée de Premier League, l'international sénégalais a bien aimé la copie rendue.

« J'ai vraiment apprécié. C'est le niveau auquel je veux être. J'espère que ça va rester comme ça. Ce n'est pas fini, j'ai encore beaucoup de choses à accomplir ici, des trophées, c'est pour ça que je suis venu. J'espère que tout se passera bien », a réagi Iliman Ndiaye face aux médias. Par ailleurs, l'ancien d'Everton a été catégorique : pas besoin de temps d'adaptation. « Je ne pense pas qu'il faut du temps pour s'intégrer. Quand on arrive, il faut être prêt. Si on n'est pas prêt, c'est parce qu'on ne devrait pas être là. »