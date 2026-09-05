Afrique: Ligue des Champions CAF (Tour préliminaire) - Le Teungueth FC frappe fort à Bissau

5 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Belle opération pour le Teungueth FC ce samedi en Guinée-Bissau. Le club de Rufisque s'est imposé 1-0 sur la pelouse du FC Cantchungo, à l'occasion de la manche aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine ce samedi 05 septembre 2026.

Une victoire précieuse à l'extérieur, décrochée au stade 24 de Setembro face à une équipe bissau-guinéenne qui n'a pas cédé facilement. Le TFC signe ainsi un succès sur la plus courte des marges, mais qui place le club sénégalais en position idéale à mi-parcours de cette double confrontation.

La rencontre a longtemps été verrouillée. Durant toute la première période, aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence, dans un match cadenassé et disputé. Il aura fallu attendre le second acte pour voir la partie se débloquer, avec l'entrée en jeu décisive de Mame Birame Diaw. Le numéro 8 rufisquois a changé la physionomie de la rencontre en inscrivant un but splendide, offrant ainsi à son équipe un avantage précieux avant le match retour.

Rendez-vous est donné dans une semaine, le dimanche 13 septembre, à Dakar, pour la manche retour de ce premier tour préliminaire.

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