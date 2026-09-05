Sénégal: Lutte / Ama Baldé - Reug Reug : le choc fixé au 6 juin 2027

Le promoteur Baye Ndiaye, patron d'Albourakh Events, a annoncé la date du très attendu combat entre Ama Baldé de l'écurie Falaye Baldé et Reug Reug de Thiaroye-sur-Mer. Les deux lutteurs s'affronteront le dimanche 6 juin 2027.

Albourakh Events veut marquer les esprits lors de la saison 2026-2027. Le patron de la structure, Baye Ndiaye, qui avait scellé l'affrontement entre Reug Reug et Ama Baldé depuis l'année dernière et qui était donc dans l'attente d'une date, vient de fixer officiellement le rendez-vous. En effet, ce grand derby entre les Parcelles Assainies et Pikine est prévu le dimanche 6 juin 2027.

Initialement ficelé depuis l'année dernière, le combat Reug Reug - Ama Baldé avait connu plusieurs reports liés aux aléas du calendrier et aux choix des adversaires. En effet, après sa victoire sur Gris Bordeaux en juin 2024, l'héritier de Falaye Baldé avait d'abord lancé un défi à Franc de Jambars Wrestling Academy. Mais lors des négociations avec le promoteur Baye Ndiaye, « Seuleu bou Ndaw » avait accepté deux adversaires potentiels : Franc, qu'il a finalement affronté le 16 février 2025 et contre qui il s'est incliné, puis Reug Reug.

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Après avoir honoré son engagement face à Franc, Ama Baldé devait patienter avant de croiser le fer avec son second adversaire désigné. Mais les nombreux reports du combat entre Boy Niang 2 et Reug Reug, notamment dus aux blessures successives des deux lutteurs, avaient repoussé l'échéance. C'est finalement le dimanche 7 juin dernier que Reug Reug avait obtenu son ticket définitif en dominant Boy Niang 2, se libérant ainsi de son contrat avec Gaston Productions pour se mettre à la disposition d'Albourakh Events.

Dès sa victoire sur le fils de De Gaulle, la « Foudre de Thiaroye » avait réaffirmé sa volonté d'en découdre avec Ama Baldé. Depuis, aucune date précise n'avait été fixée. Pour cause, l'héritier de Falaye Baldé avait exigé le temps nécessaire pour se refaire mystiquement et mentalement afin d'espérer sortir du creux de la vague.