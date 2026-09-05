Sénégal: Pape Moussa Fall, la belle revanche de la nouvelle machine à buts du FC Metz

Il y a des trajectoires qui sont comme une revanche. Celle de Pape Moussa Fall en fait indéniablement partie. Ce samedi 05 septembre 2026, à Saint-Symphorien, l'attaquant sénégalais du FC Metz a inscrit un triplé retentissant face à Rodez, propulsant les Grenats vers une victoire nette (4-1) et lui-même vers le sommet du classement des buteurs de Ligue 2. Cinq buts en cinq journées : la meilleure entame en carrière pour un joueur qui, un an plus tôt, se battait encore pour retrouver l'usage complet de son genou.

L'imposant avant-centre sénégalais, 22 ans et 2,03 m sous la toise, a signé un triplé complet : deux têtes, à la 8e et à la 58e minute, encadrant une frappe du gauche à la 42e. De quoi porter son compteur à cinq réalisations en autant de journées de championnat. Après trois nuls consécutifs, à Grenoble, contre Laval, puis à Annecy, les Messins, toujours invaincus, renouent ainsi avec le succès de la plus belle des manières. Sur ce match référence, le duo qu'il forme avec le milieu de terrain Jessy Deminguet, impliqué sur les quatre buts de son équipe, a livré une véritable démonstration.

Un scénario presque trop parfait, dans un club qui avait connu la désillusion de la relégation la saison passée et qui pointe désormais parmi les prétendants à la remontée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pikine, Génération Foot, et la filière sénégalaise

L'histoire de Pape Moussa Fall commence loin de la Moselle. Né le 4 juillet 2004 à Pikine, au Sénégal, il est un avant-centre longiligne formé par l'académie Gesfoot de Dakar, avant de rejoindre l'AS Génération Foot en juillet 2022 pour poursuivre sa progression. Ce centre de formation n'est pas un nom au hasard : c'est la pépinière qui a notamment révélé Sadio Mané et Ismaïla Sarr, deux noms qui parlent à eux seuls du sérieux de la filière. Après une bonne saison offensive avec Génération Foot lors de l'exercice 2022-2023 en première division sénégalaise, il s'envole pour la Belgique et signe au RFC Seraing fin août 2023.

C'est là, en Challenger Pro League, qu'il se révèle vraiment avant que Metz ne flaire le bon coup et l'attire dans ses filets à l'été 2024. Mais le club lorrain, qui dispose déjà d'un secteur offensif fourni, choisit alors de le renvoyer immédiatement en prêt du côté de Seraing pour qu'il continue à engranger du temps de jeu.

Le coup d'arrêt, puis la reconstruction

C'est à ce moment-là que le parcours bascule. En janvier 2025, alors qu'il porte encore le maillot de Seraing, Pape Moussa Fall se blesse sérieusement : rupture des ligaments croisés du genou. Une première grande épreuve dans une carrière jusque-là linéaire. Lui-même a raconté, dans une interview, avoir traversé cette période en silence, à force de travail et de patience, refusant de se laisser abattre par cette parenthèse forcée.

Le FC Metz, plutôt que de le brader ou de le laisser filer, décide de lui offrir un nouveau tremplin : un prêt sans option d'achat à la RAAL La Louvière pour la saison 2025-2026. Une manière de le tester en conditions réelles de première division belge, loin de toute pression, mais avec l'obligation implicite de prouver qu'il a retrouvé ses jambes. Le pari est réussi au-delà des espérances : 12 buts en 29 matchs, une contribution décisive au maintien du club dans l'élite belge, et surtout la confirmation que le genou a tenu bon.

Le nouveau fer de lance des Grenats

Cet été, Metz décide de le rapatrier et de lui donner enfin sa chance en Ligue 2. Un pari qui tourne à son avantage, d'autant plus que son compatriote Habib Diallo, jusque-là titulaire, a quitté le club pour Le Mans, lui laissant le champ libre. Buteur dès la première journée face à Guingamp, puis contre Laval, Pape Moussa Fall enchaîne les prestations solides avant d'exploser complètement face à Rodez. Sa taille hors norme, ses appuis dans la surface et sa complicité grandissante avec des relayeurs comme Deminguet ou Téji Savanier en font déjà l'un des visages les plus identifiables du championnat.

Pour un joueur que peu de monde attendait à ce niveau il y a encore quelques mois, la trajectoire a des allures de revanche. Sous contrat à Metz jusqu'en 2029, Pape Moussa Fall incarne aussi la réussite d'un modèle de formation et de patience, celui d'un club qui a su parier sur un talent abîmé plutôt que de s'en détourner. Reste à savoir si cette réussite précoce attirera, comme souvent en Ligue 2, les convoitises du mercato hivernal. En attendant, à Saint-Symphorien, les Grenats tiennent peut-être leur nouvel avant-centre de référence.