Sénégal: Premier League - Iliman Ndiaye éblouit l'Etihad Stadium pour ses débuts

Pour ses premiers pas sous le maillot de Manchester City, Iliman Ndiaye a connu une entrée réussie. Titulaire face à Coventry ce samedi à l'Etihad Stadium, l'international sénégalais a participé au succès des Citizens (1-0), décrochant ainsi une première victoire avec son nouveau club.

Pas de round d'observation pour Iliman Ndiaye. Arrivé d'Everton en début de semaine, le nouveau numéro 7 des Sky Blues a immédiatement été lancé dans le onze de départ par Enzo Maresca. L'attaquant sénégalais, recruté pour apporter sa créativité et sa polyvalence au secteur offensif, a donc découvert sans attendre l'exigeante atmosphère de l'Etihad. Iliman n'a pas mis longtemps à se montrer dangereux.

Dès la 19e minute, c'est lui qui provoque le premier carton jaune du match, fauché par Milan van Ewijk alors qu'il s'échappait sur une contre-attaque rapide. Tout au long de la rencontre, il a multiplié les courses, cherchant à chaque fois à combiner avec Rayan Cherki et Gvardiol. Il n'a ménagé aucun effort, aidant la défense sur les offensives adverses durant tout le match. Il sort sur blessure à la 86e minute de jeu, remplacé par McAidoo. Iliman a laissé une bonne impression de vivacité et de percussion, malgré qu'il n'ait pas été décisif.

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Une confiance absolue de Maresca

Sa titularisation précoce confirme la confiance de son coach envers l'ancien numéro 10 des Toffees. Avant la rencontre, Maresca n'avait pas caché son enthousiasme à l'égard du Sénégalais : « Il est tellement bon ! En deux jours à peine, on voit déjà à quel point il est fort dans le un-contre-un, dans le dernier tiers, dans la surface. Je suis très heureux de l'avoir avec nous. »

Profitant de l'absence de l'ailier belge Doku, blessé au mollet depuis la Community Shield face à Arsenal, l'attaquant sénégalais a l'opportunité de s'installer durablement dans ce onze des Citizens, où seuls les plus performants et décisifs conserveront leur place.