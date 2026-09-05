Addis Ababa — L'Éthiopie a des motifs légitimes de demander réparation pour les pertes économiques historiques, les opportunités de développement manquées et les inégalités de longue date liées à l'utilisation du fleuve Abay (le Nil), a déclaré Birhanu Lenjiso, ancien ministre d'État chargé du développement de l'irrigation.

S'adressant à l'ENA, M. Birhanu, cofondateur et ancien directeur adjoint de l'Institut de recherche sur les politiques de l'Afrique de l'Est (EAPRI), a déclaré que cette question devait être évaluée à l'aune d'un cadre nouveau et plus équitable, le statu quo antérieur concernant le Nil touchant à sa fin.

Il a présenté un cadre tenant compte des asymétries historiques, des coûts d'opportunité, des mécanismes de partage des bénéfices, ainsi que de la valeur économique et environnementale de la préservation de l'écosystème du Nil.

Expliquant cette disparité flagrante, M. Birhanu a fait remarquer : « L'Égypte utilise 85 % des ressources sans apporter aucune contribution, tandis que l'Éthiopie n'en utilise aucune bien qu'elle contribue à hauteur de 85 % au débit du Nil. »

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En tant que source de la grande majorité du débit du Nil, principalement par le biais de l'Abay (Nil Bleu), l'Éthiopie s'est engagée à en assurer une utilisation équitable et raisonnable.

À cet égard, des universitaires et des experts en ressources hydriques affirment que l'Éthiopie dispose de motifs légitimes pour demander réparation des pertes économiques historiques et des opportunités de développement manquées résultant des restrictions imposées à son utilisation du Nil.

Birhanu, auteur de « L'eau : la porte d'accès de l'Éthiopie à la prospérité », affirme que le fossé criant entre l'énorme contribution de l'Éthiopie au Nil et son utilisation historiquement limitée de ses eaux soulève des questions fondamentales d'équité.

« L'Éthiopie a énormément contribué au système du Nil tout en supportant des coûts d'opportunité substantiels et en ne tirant que des bénéfices disproportionnellement limités », a déclaré Birhanu.

Il a ajouté : « Ce déséquilibre historique constitue une base légitime pour discuter d'une réparation et, le cas échéant, d'une indemnisation. »

Il a toutefois souligné que la question allait au-delà des demandes financières liées aux pertes passées.

« Il ne faut pas réduire la question à une simple utilisation inéquitable de l'eau dans le passé ou au calcul des dommages », a-t-il déclaré. « Il s'agit tout autant de l'avenir, des précipitations, des forêts, de la gestion des bassins versants, de la restauration de la biodiversité et du coût d'opportunité que l'Éthiopie subit en laissant une part importante de ses ressources en eau s'écouler en aval sans bénéficier des avantages correspondants en matière de développement. »

Il a appelé les pays situés en aval à reconnaître les investissements écologiques qui permettent de préserver le fleuve.

Des programmes tels que l'« Initiative Green Legacy » de l'Éthiopie protègent les écosystèmes à l'échelle du bassin, ce qui soulève des questions sur la manière dont la charge financière liée au maintien de ces services environnementaux devrait être partagée, a souligné M. Biruhanu.

De même, M. Birhanu a fait valoir que des infrastructures telles que le GERD devraient être évaluées en fonction de leurs avantages stratégiques globaux, tels que la production d'électricité à l'échelle régionale, la régulation du débit et la réduction des taux d'évaporation, plutôt que strictement en fonction de la taille du réservoir.

« La question fondamentale ne doit pas se limiter à savoir combien de mètres cubes d'eau chaque pays reçoit », a déclaré M. Birhanu. « Nous devons également nous demander quelle valeur est générée par cette eau et comment cette valeur peut être partagée équitablement. »

Plutôt que de s'appuyer uniquement sur des réparations financières directes, M. Birhanu a proposé un cadre axé sur les investissements transfrontaliers et la coopération au développement. Les pays situés en aval pourraient investir dans le développement des nappes phréatiques ou dans l'efficacité de l'irrigation en Éthiopie afin de répondre aux besoins locaux tout en allégeant la pression sur les débits de surface, a-t-il noté.

Il a mis en avant l'hydroélectricité comme une voie essentielle vers l'intégration, étant donné que la production d'électricité utilise l'eau de manière non consommatrice, permettant ainsi aux débits de se poursuivre en aval sans interruption. Pour y parvenir, il a appelé à la réalisation d'études scientifiques, environnementales et économiques conjointes impliquant tous les États du bassin du Nil.

Il a souligné qu'il était plus important de donner du sens à ce concept que d'adopter une approche étroite axée sur les mètres cubes.

« L'avenir de la coopération sur le Nil ne doit pas reposer simplement sur la répartition des volumes d'eau, mais sur le partage équitable des bénéfices générés par l'ensemble du système fluvial », a déclaré M. Birhanu.