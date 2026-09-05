Afrique: Club Africain-Djoliba - Voici la composition probable du CA

5 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le Club Africain s'apprête à faire son entrée en Ligue des champions de la CAF ce samedi 5 septembre 2026 face au Djoliba AC du Mali, au stade olympique Hamadi-Agrebi de Radès. À quelques heures du coup d'envoi, prévu à 19h00, les choix de l'entraîneur Maher Kanzari commencent à se préciser.

Selon les dernières informations disponibles, Ismaël Simbara est pressenti pour effectuer ses débuts avec le Club Africain et pourrait être associé à Yassine Meriah dans l'axe de la défense. La participation de ce dernier dès le début de la rencontre reste toutefois incertaine.

Au milieu de terrain, Moez Zaddem, auteur du but de la victoire contre Amel Hammam-Sousse en championnat, devrait occuper l'une des places dans l'entrejeu. Saïdou Khan est également attendu dans le onze de départ.

Sur les côtés et dans l'animation offensive, Oussama Chraïmi, Aymen Harzi et Hamza Khadhraoui figurent parmi les options privilégiées par le technicien clubiste. En pointe, le Camerounais Taddeus Nkeng est annoncé comme le choix le plus probable.

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Le onze susceptible de débuter face au Djoliba serait ainsi composé de Mouhib Chammakh dans les buts, avec Ghaith Zaâlouni, Ismaël Simbara ou Omar Abdelhak, Yassine Meriah et Houssem Ben Ali en défense.

Le milieu pourrait être constitué de Saïdou Khan et Moez Zaddam, tandis que Oussama Chraïmi, Aymen Harzi et Hamza Khadhraoui évolueraient derrière Taddeus Nkeng.

Cette composition reste hypothétique, le staff technique pouvant encore procéder à des changements avant l'annonce du onze officiel. Maher Kanzari dispose notamment d'autres solutions avec Alain Kanté, Bilal Aït Malek, Philippe Kinzumbi, Sadok Qdida et Haïkel Cheïkh.

 

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