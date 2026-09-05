Afrique: Cartographie - L'UA salue la résolution de l'ONU en faveur d'une représentation plus fidèle du continent

5 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a salué la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en faveur d'une représentation cartographique plus juste et plus fidèle de l'Afrique et des autres régions du monde.

Dans un communiqué publié vendredi, Mahmoud Ali Youssouf a félicité les membres de l'UA pour leur unité et leur mobilisation collective en faveur de cette initiative.

L'UA a estimé que l'adoption de cette résolution constituait une avancée importante. Conçue au XVIe siècle principalement à des fins de navigation, la projection de Mercator ne reflète pas fidèlement les superficies relatives des différentes régions du monde et sous-estime considérablement la taille réelle du continent africain.

Au-delà de la cartographie, cette initiative met en évidence l'importance de représenter l'Afrique sur la base de réalités objectives et scientifiquement établies.

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À cet égard, le président de la Commission de l'UA encourage les institutions internationales, les systèmes éducatifs, les éditeurs et les plateformes numériques à promouvoir progressivement l'utilisation de représentations cartographiques reflétant plus fidèlement les superficies réelles, selon le communiqué.

"L'Afrique doit être représentée telle qu'elle est réellement, dans ses véritables dimensions et à la place qui lui revient dans le monde", souligne le communiqué.

La résolution intitulée "Corrigez la carte" a été adoptée vendredi par l'Assemblée générale des Nations unies avec 164 voix pour, une voix contre et six abstentions.

Elle vise à rééquilibrer la représentation cartographique mondiale et à promouvoir une représentation plus équitable des différentes régions du monde, en particulier de l'Afrique.

Le texte reconnaît que la projection de Mercator, largement utilisée à travers le monde, déforme les masses continentales situées loin de l'équateur, ce qui conduit notamment à minimiser proportionnellement la superficie de l'Afrique et d'autres régions.

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