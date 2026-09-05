Mauritanie: Boubacar Keita, le brillant Colonel s'en est allé, tes hauts faits d'armes resteront gravés, à jamais

Une douloureuse page se referme sur le brillant parcours d'un officier mauritanien, Colonel KEITA Boubacar, expert chevronné pour les questions géopolitiques et sécuritaires, parti à la retraite, il ya seulement quelques années et qui vient de tirer sa révérence samedi 29 août 2026 sur les bords de la Seine, où il séjournait aux côtés de son fils aîné.

Ce vaillant Intendant des Armées, natif de Néma ( ville est de la République Islamique de Mauritanie ) qui soufflait sur ses 66 berges consumées, laisse derrière lui un riche héritage et glorieux à l'armée où il a gravi tous les échelons pour se hisser au toit, mais surtout à l'actuelle jeune génération d'officiers, exerçant avec fierté et engagement sous les couleurs du drapeau. Confidentiel Afrique qui l'a côtoyé durant des années revient sur les séquences d'une carrière trentenaire bien remplie d'un grand officier qui a tout donné à son pays.

Les hauts faits d'armes ne se consument jamais. Ils sont toujours hissés au fronton des Panthéons. Au- delà des rives de l'Atlantique, ils sont célébrés et édifiés. Pour ceux qui concernent le Colonel KEITA Boubacar, ils resteront gravés, à jamais, dans les annales des forces armées mauritaniennes. Polyglotte, né en 1960 à Néma et père de 4 enfants, le Colonel KEITA Boubacar s'est illustré par un parcours académique remarquable. Après avoir décroché son Diplôme d'Etudes approfondies du 3°cycle (D.E.A) Histoire et Études de Défense Nationale.

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«Mention Bien» Université Paul Valéry - Montpellier III juillet 1988, il aligne les parchemins, avec son diplôme d'Intendant Militaire des Ecoles du Commissariat de l'Armée de terre (E.C.A.T) de Montpellier (France) en juillet 1988. Un sésame prestigieux après un examen sélectif d'entrée et respecté dans le monde académique militaire. Une prouesse d'y entrer. KEITA Boubacar l'a fait. Sa silhouette est bien connue des amphithéâtres de l'université des Sciences Juridiques et économiques de Nouakchott où il décrocha en 1985 sa Maîtrise en Droit public- Option Relations internationales «Mention Assez-bien ».

Parcours brillant et ultime hommage lui sera rendu vendredi prochain

Officier racé, d'un avenant facile, doté d'un coefficient élevé de culture générale portée essentiellement sur des questions de relations internationales, le Colonel KEITA Boubacar totalise plus de trois décennies de carrière, qui lui ont permis d'acquérir une palette de compétences allant de la gestion des ressources humaines, à la gestion budgétaire et financière, à la direction générale d'une institution, et à la conduite des missions de contrôle, d'enquête , d'études et d'audit. Il était aussi un Expert en Finances, car il dirigea le bureau des Marchés au Comité de soutien à la Force Conjointe du G5 Sahel dont le siége se trouvait à Nouakchott du 12 Février 2019 au 30 Septembre 2020.

Le Colonel KEITA Boubacar était réputé résilient et concepteur de plusieurs analyses stratégiques et délicates au service exclusif de la nation. Dans sa carrière de grand officier, il sera promu Inspecteur- en charge du contrôle Administratif et de Gestion à l'inspection Générale des Forces Armées et de Sécurité rattachée à la Présidence de la République (01-07- 2013 au 01-02-2019). Tout ce parcours sera auréolé d'une décoration de Chevalier de l'Ordre Du Mérite National en 2015 pour services rendus à la nation.

Selon des sources autorisées obtenues par Confidentiel Afrique, les autorités mauritaniennes ont pris toutes les dispositions pour le rapatriement de la dépouille du Colonel à Nouakchott où elle sera inhumée vendredi prochain dans la capitale Nouakchott. Un dernier hommage lui sera rendu devant son épouse, ses quatre enfants, sa famille par ses collègues, les autorités militaires et des hauts responsables de l'administration publique mauritanienne. Un ultime aurevoir qui sera immortalisé devant Confidentiel Afrique, qui a été toujours un miroir vivant de celui qui avait le flair d'éternel revueur de presse. Car, le Colonel KEITA Boubacar était un des nôtres.