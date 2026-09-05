Congo-Kinshasa: Le Président de la République a effectué une visite de travail en Angola dans le cadre la coopération bilatérale

À l'invitation de son homologue João Gonçalves Lourenço, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué ce samedi 5 septembre 2026 une visite de travail dans la province angolaise de Cunene.

Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre du partage d'expériences liées aux grands projets d'infrastructures hydrauliques développés dans cette province méridionale de l'Angola, visant à garantir un accès durable à l'eau pour les populations locales.

Les deux Chefs d'État ont pris part à l'inauguration des barrages de Ndúe et de Calucuve ainsi que de leurs canaux d'acheminement. Ces ouvrages, construits dans une région régulièrement frappée par la sécheresse, doivent améliorer l'approvisionnement en eau des populations, soutenir les activités agricoles et préserver le bétail.

La participation du Chef de l'État à cette cérémonie répond à un enjeu majeur pour la République démocratique du Congo : tirer profit de l'expérience angolaise dans la réalisation d'infrastructures capables de sécuriser l'accès à l'eau et de renforcer la résilience des communautés face aux enjeux climatiques.

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Cette démarche rejoint l'engagement du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur d'une coopération régionale tournée vers des solutions concrètes au bénéfice des populations.

Après les accords économiques récemment conclus à Kinshasa, cette visite à Cunene élargit ainsi le partenariat entre la RDC et l'Angola à de nouveaux domaines stratégiques, parmi lesquels la gestion des ressources hydriques, l'adaptation climatique et le développement durable.