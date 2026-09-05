Gabon: « 3 518 621 habitants - C'est la photographie de la population gabonaise en 2026

5 Septembre 2026
Gabonews (Libreville)

Ce chiffre répond à la question qui a guidé notre recensement : combien sommes-nous et où vivons-nous ?

Désormais, une autre question se pose : comment voulons-nous que ces populations vivent et évoluent au cours des cinq prochaines années ?

C'est tout le sens du PNCD : transformer la connaissance de notre population en décisions, en investissements et en actions concrètes.

Le RGPL nous dit où nous sommes. Le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) nous indique où nous voulons aller. »

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