Congo-Kinshasa: Au moins 22 morts et de nombreux blessés dans un incendie d'une salle des fêtes

En République démocratique du Congo (RDC), une fête de mariage a tourné au drame, dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026, à Kinshasa. Le bilan provisoire est de 22 morts et de nombreux blessés, selon Norbert Mushiga, le bourgmestre de Lingwala, une des 24 communes de la capitale. L'incendie s'est déclaré dans une salle située au premier étage d'un bâtiment commercial du boulevard Triomphal.

Comment expliquer un tel bilan ? Au début, les invités sont installés dans la salle Panacée. La musique joue. Le marié vient de faire son entrée et la mariée est encore attendue. Une vidéo montre alors le début d'un feu devant l'espace où le couple doit prendre place. La situation s'aggrave rapidement. Les invités tentent de quitter la salle, mais, selon le bourgmestre de Lingwala, il n'y a qu'une seule porte de sortie qui ne permet pas le passage de nombreuses personnes en même temps.

La fumée complique également l'évacuation. D'autres vidéos montrent ensuite des personnes inanimées, des appels au secours et des invités tentant de porter assistance aux victimes. Certaines personnes auraient utilisé les fenêtres pour sortir du bâtiment. Les pompiers interviennent pendant la nuit.

Au matin, les images montrent des vitres brisées, des ouvertures endommagées et des débris devant l'immeuble.

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La police en bloque l'accès. Des agents de la police technique et scientifique sont arrivés sur place pour effectuer les premières constatations. Le bilan reste provisoire et fait état de plusieurs blessés, pris toujours en charge dans différents hôpitaux de Kinshasa.