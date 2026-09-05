Afrique: Les obstacles qui éloignent les jeunes Africaines des études scientifiques et des carrières tech

Le Forum sur les femmes dans les secteurs de la technologie et de l'innovation en Afrique s'est achevé, vendredi 4 septembre, à Nairobi, au Kenya. Professionnels et chercheurs du continent s'accordent sur un point : les femmes sont encore largement sous-représentées dans les domaines scientifiques, en Afrique, comme ailleurs. Selon une étude du cabinet McKinsey, seuls 23 à 30 % des postes dans les secteurs des sciences et technologies sont occupés par les femmes sur le continent, une inégalité cultivée dès les bancs de l'école.

Becky Aloo enseigne la microbiologie à l'université d'Eldoret, dans l'Ouest du Kenya. Elle est fière de sa carrière mais surtout de sa résilience à surmonter de nombreux obstacles qui ont commencé dès les études...

« J'avais déjà des enfants. Donc, j'étais déchirée entre mes responsabilités à la maison et celles au travail. Ça a été très dur et j'ai dû repousser mon doctorat pour m'occuper de ma famille. Je ne l'ai eu qu'à 38 ans. Tout au long de ma carrière, j'en ai entendu, des remarques, surtout de la part des hommes : qui s'occupe de tes bébés, de tes enfants ou de ton mari ? », témoigne Becky Aloo.

L'inégalité entre les filles et les garçons vis-à-vis de l'enseignement scientifique démarre dès le plus jeune âge.

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Selon la Banque mondiale, 65 % des jeunes filles d'Afrique subsaharienne ne peuvent pas résoudre des problèmes d'arithmétique de base, à l'âge de 10 ans. Les stéréotypes de genre réduisent leur inscription dans les filières scientifiques de 28 %. « Ces discriminations commencent dès l'âge de 5 ans, surtout dans les zones rurales. Les petites filles font déjà des travaux domestiques ; on leur dit : "Va chercher l'eau, le bois, accompagne ta mère, ta tante". Pousser plus de femmes vers les sciences devrait démarrer dès la maternelle. Il faut leur laisser le temps d'expérimenter pour qu'elles développent cette curiosité, en grandissant », souligne Mary Nyasimi, du bureau d'Afrique de l'Est de l'Unesco.

Malgré ces difficultés, l'Afrique a la plus forte proportion au monde de femmes diplômées dans les sciences et technologies, avec 47 %, contre seulement 42 % en Europe et 39 % en Amérique du Nord.

De nombreux préjugés à surmonter

Pourtant, tout cela s'effondre au moment de l'entrée sur le marché du travail et encore au niveau de l'accès à des postes à responsabilités. Selon l'étude de McKinsey, les femmes représentent moins de 12 % des postes de direction. Elles ne reçoivent que 1 à 2 % du financement total des startups sur le continent.

Pour Velma Amundi, directrice générale pour l'Afrique de l'Est chez IBM, il reste encore bien des préjugés à surmonter. « Dans ce type de forum, on entend beaucoup : "Vous savez, le problème avec les femmes, c'est qu'elles sont trop émotives et qu'elles ont peur d'assumer certaines responsabilités", mais ce n'est vraiment pas vrai, et je ne cesse de le répéter. Il s'agit peut-être aussi simplement d'une question de visibilité. Le secteur des sciences et technologies reste largement dominé par les hommes. Nous encourageons la plupart des jeunes femmes à se faire accompagner par des mentors, mais le plus important, c'est d'avoir confiance en soi, de relever les défis et d'assumer les responsabilités ».

Selon Velma Amundi, il faut aider les femmes à s'affirmer dans ce milieu et à être plus visibles : « Les gens ne vous feront confiance que s'ils ont pu constater ce que vous avez déjà accompli, notamment en matière de prise de décision. Alors, allez-y. Relevez ces défis et assumez ces responsabilités ».