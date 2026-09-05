Afrique: Mondial féminin de basket 2026 - Le Mali s'offre une victoire historique contre l'Espagne

Battues par le Japon pour leur entrée en lice, les Maliennes ont réalisé un immense exploit en faisant tomber l'Espagne (82-73), l'une des nations candidates au podium. Leur premier succès en phases de poules d'un Mondial de leur histoire.

Après une cruelle entame de Mondial où elles avaient sérieusement bousculé le Japon avant de s'incliner (102-97), les coéquipières de la joueuse d'Atlanta Sika Koné ont créé la première énorme surprise de la compétition en s'imposant face à l'Espagne, ce samedi (82-73). Un succès historique puisqu'il s'agit de la première victoire en phase de poules d'un Mondial de leur histoire. Et quelle victoire...

Pourtant, l'Espagne fait partie des principales candidates au podium et avait parfaitement débuté son tournoi en écrasant l'Allemagne (83-53) lors de son entrée en lice. Mais les joueuses de Miguel Méndez ont été bousculées d'entrée par l'impact physique malien (17-9), avant tout de même de parvenir à reprendre les commandes avant la mi-temps (34-32).

Sika Koné a fait basculer le match

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C'est au retour des vestiaires que la rencontre a complètement basculé. Alors que l'Espagne menait d'un petit point, le Mali a infligé un 16-4 pour prendre les commandes et ne plus jamais les rendre. Les joueuses de Kaba Kanté ont remporté le troisième quart-temps 31-19, menant de dix points (63-53) avant un dernier quart-temps parfaitement maîtrisé, où les Espagnoles n'ont jamais su revenir au score (82-73 score final).

Symbole de cette victoire, l'intérieure du Dream d'Atlanta, Sika Koné, a réalisé un double-double (19 points et 10 rebonds) dont deux paniers à trois points décisifs dans le troisième quart-temps, avant d'en ajouter un troisième au début du dernier quart. Sa coéquipière Djeneba N'Diaye termine elle aussi à 19 points.

Avec ce succès historique, le Mali revient à une victoire et une défaite, soit le même bilan que l'Espagne, et relance totalement la course à la qualification dans le groupe A avant leur dernier match contre une Allemagne à domicile.