Algérie: Mobilis annonce la finalisation de la réhabilitation et de la remise en service de l'ensemble des sites touchés

ALGER — L'entreprise "Mobilis" a annoncé, samedi dans un communiqué, la finalisation des travaux de réhabilitation, de rénovation et de remise en service de l'ensemble des sites touchés récemment par les feux.

Mobilis "a achevé, vendredi à 02h00 du matin, la réhabilitation, la rénovation et la remise en service de tous les sites touchés par les incendies", précise le communiqué.

Il s'agit de "trois (3) sites endommagés en raison de leur emplacement au milieu des zones touchées par les récents incendies, sachant que les opérations de réhabilitation et de rénovation avaient été lancées au début de la semaine écoulée".

Ainsi, l'entreprise aura achevé le rétablissement "de manière complète et permanente" du fonctionnement de tous les sites situés dans les zones récemment touchées par les incendies, souligne le communiqué.

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A cet égard, Mobilis a indiqué qu'elle avait "renforcé ces zones par des stations mobiles, tout en enregistrant également une réponse et une intervention très rapides, permettant ainsi la continuité du service dans la majorité des zones concernées, ce qui reflète "l'engagement de l'entreprise et de ses travailleurs dans l'accomplissement de leur rôle central, ainsi que de leur mobilisation sans pareille en toutes circonstances", ajoute la même source.