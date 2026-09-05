Algérie: Création et activation du Centre national de la jeunesse pour le bénévolat et le soutien à Jijel

ALGER — Le ministère de la Jeunesse a créé et activé le Centre national de la jeunesse pour le bénévolat et le soutien, tout en lançant l'initiative "Daam" (Soutien) dans la wilaya de Jijel, afin de contribuer aux efforts des autorités publiques pour faire face aux séquelles des incendies, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

Afin de garantir une contribution "efficace et organisée" du ministère de la Jeunesse et du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) aux efforts déployés pour la prise en charge des sinistrés des récents incendies ayant touché la wilaya de Jijel fin août, le ministère a procédé à la création et à l'activation du Centre national de la jeunesse pour le volontariat et le soutien, tout en lançant l'initiative "Daam", pour contribuer aux grands efforts consentis par les autorités publiques dans le but de prendre en charge les effets de ces incendies et leurs victimes, conformément aux hautes directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", précise le communiqué.

L'initiative vise également à "soutenir les efforts de protection, de secours et de solidarité, tout en accompagnant l'élan populaire et les efforts de la société civile, l'objectif étant d'organiser et d'orienter les énergies juvéniles et les bénévoles vers les besoins réels des populations touchées, sous la conduite des autorités locales de la wilaya de Jijel".

Elle entre aussi dans le cadre "d'une approche nationale institutionnelle tendant à assurer une participation juvénile structurée à toutes les étapes de la riposte et de la prise en charge", en impliquant "les différents acteurs de l'écosystème national de la jeunesse, notamment les membres et acteurs du CSJ, les équipes et cellules d'écoute, les adhérents des clubs de bénévolat au sein des établissements de jeunesse, les membres du programme de qualification des jeunes leaders, ainsi que les bénévoles issus des associations partenaires du secteur".

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A ce propos, le Centre national de la jeunesse pour le bénévolat et le soutien "Jeunes de l'Algérie victorieuse" a été activé au niveau du camp de jeunes de Bordj Blida, dans la wilaya de Jijel. "Plus de 150 bénévoles qualifiés, venus de différentes wilayas limitrophes de l'Est, l'ont rejoint depuis jeudi dernier, avec une extension progressive prévue pour atteindre 500 bénévoles dans les prochaines heures".

Dans ce cadre, les bénévoles ont été répartis en 4 principaux comités, dont 3 ont été chargés de mener les opérations de bénévolat et d'intervention sur le terrain (organisation et distribution des aides, opérations de nettoyage et d'enlèvement des traces des incendies, animation, soutien et accompagnement), tandis que le 4 comité a été chargé de l'organisation, des services et de la logistique.

Parallèlement aux opérations de mobilisation et d'encadrement, les équipes de bénévoles relevant du Centre ont entamé les opérations de déchargement, de tri et de chargement au niveau de plusieurs centres de collecte, notamment le port sec Chadia à Kaous, Bourchaïd à El Aouana, le complexe sportif de proximité de Ziama Mansouriah et le complexe sportif de proximité de Taher, et ce dans le cadre de l'organisation de la réception des aides, de leur tri, de leur stockage et de leur distribution aux bénéficiaires.

De leur côté, les équipes de soutien psychologique ainsi que les cellules d'écoute, de santé des jeunes et de prévention relevant des établissements de jeunesse ont entamé des visites de terrain dans différents centres d'hébergement des sinistrés, afin d'assurer un accompagnement et un soutien psychologique initial aux jeunes et aux enfants, d'identifier leurs besoins psychologiques et sociaux et de leur fournir l'orientation et l'accompagnement appropriés, en coordination avec les services et organismes compétents.

Pour sa part, les équipes d'intervention relevant de l'initiative "Daam" entameront, dans les prochaines heures, d'autres opérations, notamment en contribuant aux opérations de nettoyage et d'enlèvement des débris et des traces laissés par les incendies, ainsi qu'aux différentes opérations connexes, en fonction des besoins et des priorités définis par les autorités nationales et locales concernées.