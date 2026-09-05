Algérie: Baddari inspecte des résidences universitaires dans la wilaya de Boumerdès

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a inspecté, samedi, nombre de résidences universitaires dans la wilaya de Boumerdès, afin de s'enquérir de leur état de préparation pour accueillir les étudiants lors de la prochaine rentrée universitaire, a indiqué un communiqué du ministère.

La visite a concerné les résidences universitaires Bouhri-Boualem, Ziani-Lounès et Frères-Gouigah à Corso et Frères-Toubal à Boudouaou El Bahri, où le ministre s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des pavillons, des chambres et des restaurants, ainsi que des conditions d'accueil et d'hébergement des étudiants.

A cette occasion, M. Baddari a instruit le recteur de l'Université de Boumerdès et le directeur des oeuvres universitaires d'effectuer des inspections "rigoureuses et régulières" de l'ensemble des pavillons, des chambres et des restaurants, afin de "s'assurer de la disponibilité de toutes les commodités" et de "remédier aux insuffisances constatées avant la rentrée universitaire".

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Il a, dans ce cadre, souligné que l'objectif est de "garantir aux étudiants des conditions d'hébergement décentes et sûres et d'améliorer la qualité des oeuvres universitaires, conformément aux exigences de l'université algérienne moderne", conclut la même source.